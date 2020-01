A főváros szponzorok jelentkezését is várja a független színházak megmentésére

Lazán kezeli az időpontokat az EMMI, korábban az év elejét emlegették határidőként, most már július elsejéről beszélnek.

Rövid úton megoldotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a problémát, hogy Novák Katalin államtitkár decemberi bejelentésével ellentétben miért nem lettek január elsejétől ingyenesek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek.

és arra hivatkoznak, hogy ez a Magyar Közlönyben is megjelent már. Hozzátették, ekkortól lesz ingyenes a teljes körű meddőségi kivizsgálás a nők és a férfiak esetében is, 2020-tól pedig korlátozástól mentesen számolhatják el a közfinanszírozott intézmények a beültetéseket. A kormány korábban hat közismert és nyereséges meddőségi centrumot vásárolt fel , méghozzá a jolly jokernek számító "nemzetstratégiai jelentőségű" beruházás kategóriát emlegetve - így a központosítással a Gazdasági és Versenyhivatal sem foglalkozhat.

A mostani Emmi-közlemény azért meglehetősen furcsa, mert Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkára december 19-i sajtótájékoztatóján szó szerint azt mondta: január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások. Mint a Népszava is megírta, a bejelentéstől függetlenül a gyógyszertárakbanjanuár 2-ától továbbra is fizetni kellett a készítményekért. Az Emmi a hvg.hu kérdésére sem közölte, hogy miért nem az eredetileg Novák által ígért januári bevezetéssel indultak.