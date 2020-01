Két jármű karambolozott a 6-os főúton, egy ember meghalt

A rendőrség egy 55 éves férfit vett őrizetbe, a bíróság elrendelte letartóztatását is.

K-K. Lászlót a rendőrség őrizetbe vette és előterjesztést tett letartóztatásának indítványozására. Kérésük meghallgatásra talált - erről már az ügyészség számolt be honlapján. A Tatabányai Járásbíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Az ügyészségi közleményből további hátborzongató részletek is kiderülnek: e szerint az áldozat egy 36 éves, hajléktalanként élő nő, támadója pedig egy recés élű, hegyes késsel elvágta nyakát, többször megszúrta hasát és mellkasát is, így az áldozat a vérzés okozta sokkba halt bele.