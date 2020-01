Balatoni újhullám: árnyékkormányként irányítja a régiót egy hatalomhoz közeli üzleti kör

Nyáron tart tisztújítást a legnagyobb parlamenten kívüli ellenzéki párt, jelenleg az a legvalószínűbb, hogy Fekete-Győr András ismétel.

Újra elindul a Momentum elnöki tisztségért a pártot jelenleg is vezető Fekete-Győr András – erősítette meg a Népszava értesülését a pártot jelenleg is vezető politikus. - Tavaly Magyarország legnagyobb politikai közössége lettünk a Fidesz után és a Demokratikus Koalíció mellett. Bízom benne, hogy lesz verseny az elnöki posztért, mert így hozzuk ki egymásból a legtöbbet – tette hozzá Fekete-Győr, aki szerint a következő Momentum-elnök feladata az lesz, hogy felkészítse "Európa egyik legfiatalabb politikai közösségét a 2022-es kormány-, kurzus-, és rendszerváltásra”.

Momentumos forrásaink szerint jelenleg úgy áll, nem teljesül Fekete-Győr kívánsága, mert elképzelhető: nem indul el senki a regnáló elnök ellen. A párton belüli pletykák legtöbbször Donáth Annának, a párt alelnökének és EP-képviselőjének, Soproni Tamásnak, a VI. kerületi polgármesternek, valamint Nemes Balázsnak, a Momentum szóvivőjének nevét említik, amikor a lehetséges elnökjelöltek kerülnek szóba. Utóbbi – forrásaink szerint – „mindig el akar indulni”, még a párt ismertségét hozó, sikeres Nolimpia után egy hónappal is gondolkozott ezen. A Momentumban ugyanakkor úgy vélik, a 2019-es sikerek után még ő is letett erről. A másik két lehetséges aspiráns indulása ugyanakkor valódi küzdelmet hozna: Soproni Tamás például megerősödött a párton belül, miután könnyedén verte a VI. kerületben a fideszes Hassay Zsófiát. A momentumos politikusnak azonban nincsenek ilyen tervei: – Biztosan nem indulok elnökjelöltnek, terézvárosi polgármesterként és a Momentum fővárosi frakcióvezetőjeként bőven van feladatom – mondta lapunknak.



Korábban egyébként nem volt felhőtlen a viszony Soproni Tamás és Fekete-Győr András között, az Index 2018 elején egy belső levél alapján arról írt, „Tomi fő politikai célja, hogy legyőzze Andrist”. – Jó a kapcsolatunk, ez több is mint munkakapcsolat, hiszen közösen is sokat dolgoztunk a Momentumért – nyilatkozta a VI. kerületi polgármester, arra a kérdésünkre, hogy most milyen a viszony közte és a pártelnök között. Soproni szerint többször kérik ki egymás véleményét Fekete-Győr Andrással, a párt vezetésével és önkormányzati ügyekkel kapcsolatban is. – Kevés pártvezetőben van meg az a kitartást és eltökéltség, amellyel Fekete-Győr rendelkezik, tisztelem a munkáját – állította Soproni. Donáth Anna, regnáló alelnök – a Momentumban az alelnököt a pártelnök választja, az elnökségi tagok közül – lapunknak azt mondta, az elnöki pozíció teljes embert kíván, „főleg akkor, amikor egy önkéntesekből álló, lelkesedésen alapuló közösséget kell szervezni, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban”. Donáthnak elmondása szerint jelenleg az EP-képviselősége a prioritás, szerinte az elmúlt másfél évvel, a legutóbbi két választás eredményeivel „mindenki elégedett lehet, ebben pedig a Momentum-tagok hatalmas munkabírása mellett Fekete-Győr András is komoly szerepet játszott.” Ettől még hisznek a versenyben – folytatta Donáth –, semmi gond nincs azzal, ha bárki elindul az elnöki pozícióért, ahogyan legutóbb is hárman mérkőztek meg. (2018-ban Fekete-Győrt Nemes Balázs és Dukán András Ferenc hívta ki, az elnök a küldöttek csaknem 60 százalékának támogatásával újrázhatott.) Forrásaink egyébként úgy vélik: a sikeresnek tekinthető 2019-es év után – még ha vannak is olyan hangok, amelyek szerint jobb lenne egy olyan Momentum, amelyet nem Fekete-Győr vezet – azt kell megindokolni, hogy valaki miért indulna el, nem azt, hogy miért ne. A nyári tisztújításon egyébként az elnökön kívül még elnökségi tagokat választanak, a szövetségi politikáról viszont nem akkor dönt a párt. Információnk szerint a jelenlegi elnökségben sem lesznek jelentős változások. (Fekete-Győr és Donáth mellett Berg Dániel, Buzinkay György és Hajnal Miklósból alkotja a párt vezetőségét.) Kerpel-Fronius Gábor kerülhet be újként, aki a párt főpolgármester-jelöltje, majd Budapest főpolgármester-helyettese lett. Forrásaink szerint most kiváló a pártban uralkodó hangulat, úgy vélik az lehet majd a törésvonal, amikor az összefogáshoz való viszonyról lesz szó, azaz, hogy közös ellenzéki lista, vagy csak koordináció legyen-e. Információink szerint jelenleg azok vannak többségben, akik a több listát látják jobb megoldásnak, de végleges döntés még nem született.