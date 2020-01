Babos is selejtezős győzelemmel kezdte az évet

Hollók, Patrióták, Szentek, Vikingek és a többiek. Lehetetlen megjósolni, melyik két csapat jut el a döntőig.

Széthullott a csapat – kesergett jóval a szezonkezdet előtt a Green Bay Packers egyik magyar szurkolója. Megjósolta, hogy kedvencei legfeljebb két győzelemre lesznek képesek, még valószínűbb, hogy csupán egyetlenegyre: semmi kétség, ezzel a „nulla gárdával” minden idők legrosszabb szereplése jön.

A valóságban aztán a Green Bay az alapszakasz tizenhat meccséből nem egyet vagy kettőt, hanem tizenhármat nyert. Főcsoportjában (NFC) megszerezte a második kiemelést, ami azt jelenti, hogy a most hétvégén kezdődő rájátszás, az egyenes kiesési szakasz első fordulójában, az úgynevezett wild card körben erőnyerőként nem kell pályára lépnie.

Az esetet annak illusztrálására hoztuk fel, hogy a szurkolói várakozások – akár pozitív, akár negatív értelemben – mennyire messzire képesek esni a tényleges eredménytől. Más kérdés, hogy a Packers-drukkerek körében egyöntetű a vélemény: a rájátszásban ennél sokkal több kell.

Tény, hogy a Green Bay gyakran nyögvenyelős játékkal és nem kevés szerencsével húzta be győzelmeit. Az NFC-ben hasonló mérleggel rendelkező, első helyen kiemelt – lassan legszebb korszakait idéző – San Francisco 49ers lényegesen jobb formát mutatott, ahogyan a harmadik helyen végzett New Orleans Saints is.

A Fűzővel Kifelé szakportál a 49ers sikereit egyértelműen annak tulajdonítja, hogy beérett a vezetőedző, Kyle Shanahan munkája. A New Orleansnél pedig – az örökifjú irányító, a nagyszerű Drew Brees mellett – különösképpen figyelmet érdemel a 149 elkapást produkáló Michael Thomas teljesítménye: a nagy becsben tartott statisztikák szerint ezen a poszton 1942 óta senki nem dominálta annyira a ligát, mint ő.

A Seattle Seahawks igazi „amerikai sztori” bemutatására készül. Miután sérülések miatt sorra kidőltek a futói, a csapat aktivizálta már visszavonult klasszisát, a Szörnyetegnek becézett Marshawn Lynchet. Ne feledkezzünk el a masszív társasággá összegyúrt Minnesota Vikingsról, de a Philadelphia Eaglesről sem. Utóbbi a többiekhez képest szerény, 9-7-es mérleggel küzdötte be magát a rájátszásba, ám ennek nincs nagy jelentősége: elvégre a két évvel ezelőtti Super Bowl győzteséről beszélünk.

A másik főcsoportban, az AFC-ben mindenki azt találgatja, ki tudja megállítani a Baltimore Ravenst. Ha egyáltalán akad ilyen csapat. Lamar Jackson, a Ravens irányítója szuperszonikus sebességgel robbant be a liga elitjébe, egyelőre valóban nem látszik, milyen ellenszer létezik vele szemben.

Csakhogy ott van a főcsoport másik kiemeltje, a szintén zseniális Patrick Mahomes vezérletével menetelő Kansas City Chiefs. A kérdés ugyanaz: vajon ki tudja megállítani ezt a csapatot? Talán éppen a New England Patriots. A Patrióták idén kevésbé voltak reflektorfényben, és az alapszakaszban becsúszott néhány kínos vereség is, de az ellenfelek közül nyilván senki nem követi el azt a kapitális hibát, hogy félvállról vegye az utóbbi évtizedek messze legsikeresebb alakulatát. Hiszen az irányítót még mindig úgy hívják: Tom Brady. Az edzőt pedig úgy: Bill Belichick.

A New England első körben hazai pályán fogadja a Tennessee Titans együttesét, a feladat nem tűnik megoldhatatlannak. Az NFL-ben azonban pont az a szép, hogy az számít papírformának, ha borul a papírforma.

A jól összerakott Houston Texans és a Buffalo Bills számára örvendetes hír, hogy – mivel a két csapat egymás ellen játszik – egyikük mindenképpen bejut a második fordulóba. A Houston Texans – Buffalo Bills mérkőzést magyar idő szerint szombaton este 22:35-től rendezik. Vasárnap hajnalban New England Patriots – Tennessee Titans (02:15), vasárnap este New Orleans Saints – Minnesota Vikings (19:05), majd Philadelphia Eagles – Seattle Seahawks (22:40) következik. A Sport TV az összes meccset közvetíti. A január sokaknak egyet jelent az ünnepek utáni depresszióval, az NFL-rajongóknak viszont ez a legcsodálatosabb időszaka az évnek. Már csak ezért is érdemes szeretni az amerikai focit.