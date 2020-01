Holttestet találtak egy leégett házban Mórahalmon, emberölés gyanúja miatt nyomoznak

A Blikk szerint a 13 éves lány az intézet konyhájában, társai és a csoport nevelőjének szeme láttára szúrta meg társát egy kenyérvágó késsel.

most azt írja: a lány az intézet konyhájában, társai és a csoport nevelőjének szeme láttára szúrta meg egy kenyérvágó késsel két évvel idősebb, gyanútlan társát. Áldozatát – akinek jobb lapockája alá hatolt a penge – életveszélyes állapotban szállították kórházba. A lap szerint annyira hirtelen történt a támadás, hogy a nevelőnek esélye sem volt azt megfékezni, de az ő közbelépése akadályozta meg a nagyobb bajt, miután kihúzta a kést a lány hátából, riasztotta a mentőket is. A tettes kiszaladt a konyhából, akit a segélykiáltásokra felfigyelő nevelők elfogtak, majd a rendőrség kiérkezéséig egy szobába zártak. – December 29-én történt a támadás, amit se veszekedés, se vita nem előzött meg – mondta a lapnak Zsirai Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes szóvivője. – A késelő lányt a Tatabányai Járásbíróság letartóztatta, de tekintettel arra, hogy csupán 13 éves, a Rákospalotai Javítóintézetbe került. Életveszélyt okozó testi sértés miatt 2–8 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki, azonban a gyanúsított szabadságvesztéssel nem büntethető, mert a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a 14. életévét. A Blikk információi szerint a késelő kamasz kilenc hónapja, tavaly március 3-án azért került az Esztergomi Gyermekotthonba, mert Cegléden egy törött sörösüveggel próbált kirabolni egy férfit. Ellene felfegyverkezve elkövetett rablásért indult büntetőeljárás, vélhetően a bíróság összevonva tárgyalja majd az ügyét.