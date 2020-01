Megvertek és nyakon szúrtak egy nőt Budapesten (rendőrségi videó)

Az áldozat éppen zárat akart cseréltetni, hogy távol tartsa volt barátját, amikor a férfi rátámadt.

Volt partnere késelt meg egy nőt péntek este a XI. kerületi Menyecske utcában – írja a police.hu . A rendőrség adatai szerint a gyanúsított háromnegyed nyolc körül érkezett meg a sértetthez, aki be is engedte, de aztán összevesztek, a vita pedig odáig fajult, hogy a férfi ütni kezdte volt barátnőjét.

A támadót az sem érdekelte, hogy a lakásban éppen egy lakatos is dolgozott, aki a nő kérésére cserélte le a zárat. A dulakodást látva a szakember az áldozat védelmére kelt, de a gyanúsított egy késsel így is többször megszúrta, nyakán is megsebesítette a nőt, majd elmenekült a helyszínről.

A BRFK bűnügyi bevetési osztálya a támadástól számított félórán belül elfogták a feltételezett elkövetőt: a 38 éves M. Andrásra egy V. kerületi, Akadémia utcai lakásban törték rá az ajtót. A férfit emberölés kísérletével gyanúsítják és őrizetben tartják, a rendőrség már indítványozta letartóztatását