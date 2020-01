Újabb három évig egy Mészáros-közeli cég kezelheti a közmédia reklámidejét

Két közbeszerzési eljárás kellett hozzá, hogy az MSC Magyarország befusson a tenderen, a másodikra már csak őket hívták meg.

Az MSC az Atmedia leányvállalata, amelynek Mészáros Lőrinc mellett a Habony Árpád hitelezőjeként ismert Tombor András a tulajdonosa.Az Atmedia mára a legnagyobb „sales house” lett, ők értékesítik a legtöbb tévécsatorna – nem csak a TV2-csoport, de az ATV is! – reklámidejét Mint Hadházy Ákos emlékeztet, a közmédia 2018-ban is jelentős, 1,3 milliárd forintos veszteséget könyvelhetett el, annak ellenére, hogy 72, 3 milliárd forintos állami forrásból működhettek ( Hadházy ugyanakkor több mint 100 milliárdot említ bejegyzésében) és még a reklámból is volt bevétele.