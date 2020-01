Súlyos korrupciós vádakat fogalmaztak meg Aján Tamás ellen

Úgy tűnik, hogy minden eladó a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél – írja a FAZ.

Úgy tűnik, hogy minden eladó az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél –A lap kiemeli, hogy a sportágra évtizedek óta amúgy is a csalás árnyéka vetül: a doppingolások eltussolása, korrupció, fekete kasszák, de most egy titokban készült filmfelvétel a legsúlyosabb vádakat támasztja alá a funkcionáriusok ellen. A cikk szerint a moldovai válogatott orvosa elárulta, hogy 60 dollárba kerül, ha valaki más ad vizeletmintát, nehogy lebukjon a kokszoló sportoló. A pénzért cserében a magyar ellenőrök nem nézik meg alaposan a fotót az útlevélben. A magyar orvosok, az ajzószer-ellenes nemzeti ügynökség, a Hunada nevében egyébként is feltűnően sok vizsgálatot végeznek el, az esetek 77 százalékában ők jártak el. Csak éppen az utóbbi 10 évben az olimpiai és világbajnoki érmesek felénél egyáltalán nem néztek utána a dolgoknak – teszik hozzá. A lap azt írja: ha viszont nagy ritkán más nemzet szakemberei működnek közre, akkor tucatjával derülnek ki a visszaélések. A belső állapotok láttán egyáltalán nem csoda, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kizárta Bulgáriát a súlyemelő versenyből, a románok esetében pedig korlátozta az indulók számát. Thaiföld inkább maga döntött úgy, hogy nem is nevez Tokióra. Ami Aján Tamás alatt immár lassan 20 éve történik, az nagyon emlékeztet arra a korrupcióra, ami egykor Nemzetközi Atlétikai Szövetségnél okozott hatalmas botrányt. Egy svájci kriminológus úgy érzékeli, hogy a helyzet még rosszabb, mint ami a FIFÁ-nál lelepleződött. Az üzelmek annyira nyíltan mennek, hogy nem kizárt, a svájci hatóságok hivatalból kötelesek eljárást indítani a magyar sportvezető ellen. Így például kézen-közön eltűnt a NOB által átutalt jó 5 millió dollár. Mint írják, megesett, hogy Aján magának követelte a nemzeti szövetségek által a dopping ügyek miatt fizetendő büntetést. Az ukránok azt állítják, hogy egy ízben félmillió dollárt pengettek ki a kezébe. A német súlyemelők elnöke azt mondja, a magyar vezető honosította meg a nemzetköz szövetségnél az illegális teljesítményfokozás intézményes rendszerét, majd utána szépen gyökeret eresztett a korrupció. Aján nem kívánt válaszolni a német közszolgálati tévé, az ARD esti műsorában elhangzott vádakra.