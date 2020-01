Amiről a hírek nem szóltak...

Rendre rossz dolgokkal szembesültünk 2019-ben, úgy tűnhet, világunk egyre élhetetlenebb. Pedig a statisztikák azt bizonyítják, a földlakók általános helyzete jobb, mint évtizedekkel ezelőtt.

Erőszakos összecsapások, klímakatasztrófa, terjedő halálos járványok, éhínség, kihalás szélén álló állatok, migráció... Szerencsére nem csak ezek történtek az elmúlt évben, bár legtöbbjük nem került be a hírekbe vagy a szociális médiába. Pedig hanyatlik az orvvadászat Afrikában, megtalálták az ebola ellenszerét, csökken a mélyszegénység, egyre kevesebben halnak meg háborúban és terrorcselekményekben, betiltják az egyszer használatos műanyagokat az EU-ban – a Future Crunch, (A jövő fordulata) című internetes portál 99 pontban összegyűjtötte az elmúlt év - sokszor évtizedekkel ezelőtt elindult pozitív folyamatok következtében - adatokkal bizonyított eredményeit. Következzék néhány tucat ezek közül.



Környezetvédelem

A hosszúszárnyú bálnák ma már csak alig vannak kevesebben, mint a kihalásuk közelségére figyelmeztető riadó előtt, számuk 24 900-ra nőtt. Egy ecuadori bennszülött törzs nagy áttörést ért el, amikor sikerült megakadályozniuk, hogy 180 ezer hektárnyi földjükön egy olajtársaság kezdjen kitermelést. Júliusban etiópiaiak milliói 353 millió fát ültettek el 12 óra alatt. Kenyában az orrszarvúak orrvadászata 85, az elefántoké 78 százalékkal csökkent. Mozambikban az egyik legnagyobb afrikai vadrezervátumban egyetlen elefántot sem veszítettek el, Indiában pedig a tigrisek száma növekedett harmadával 2014 óta. Franciaországban 7 százalékkal nőtt az erdők területe, Costa Ricában 30 év alatt megduplázódtak az erdők, amelyek most már az ország felét beborítják, Nepálban pedig 26-ról 45 százalékra nőtt a fás területek aránya 1992 óta.

Egészségügy

Algériában és Argentínában megszűnt a malária, Kambodzsában, Kínában, Laoszban, Mianmarban, Thaiföldön és Vietnámban 76 százalékkal csökkentek az ilyen megbetegedések, 95 százalékkal pedig a malária következtében történt halálozások száma esett. 1990 és 2016 között a gyermekek és tinédzserkorúak összhalálozási száma a felére, 13,77 millióról 6,64 millióra csökkent a világon, és ennek az évtizednek a végére a HIV fertőzés következtében elhunytak száma is harmadára, 770 ezerre esett, egy új vakcina pedig az ebolában elhunytak számát csökkentette 70 százalékról 6 százalékra. 2000 és 2018 között a kanyarós megbetegedések estek két harmaddal, 23 millió életet óvtak meg a védőoltások világszerte. Az egyik vezető halálok a világon a TBC volt, 2000 óta évente ez is 1,6 százalékos esést mutat, és 2019 augusztusában egy új gyógymódot fogadtak el, amellyel meg lehet kezdeni a tüdőbaj globális felszámolását. A szegénység egyik legriasztóbb jelzője a tüdőgyulladásban meghalt gyerekek száma: az ENSZ jelentés szerint 1990-ben még 6 410 ilyen eset történt naponta, 2017-ben már csak 2 216. Amerikában a cigarettázók száma 50 év elteltével drasztikusan, két harmadával csökkent, most a lakosság 13,7 százaléka dohányzik, ez minden idők legalacsonyabb adata, közben Angliában is 25 százalékkal esett az eladott cigaretták mennyisége. Oroszországban az alkoholfogyasztás csökkent drámaian, 2003 óta 43 százalékkal, ennek következtében tavaly a várható átlagos élettartam az eddigi legmagasabbra nőtt az országban.

Ebola - Az új vakcina az elhunytak számát 70 százalékról 6 százalékra csökkentette Fotó: JUNIOR D. KANNAH / AFP

Életszínvonal

Növekedett a Föld lakóinak életszínvonala is, a mélyszegénységben élők aránya 1990-ben még 36, 2018-ban már csak 8,6 százalék volt, ez konkrétan ma 610 millió embert jelent. Az év egyik keveset emlegetett sikere Indiában, a személyi higiénia területén történt: 90 millió toalett épült, így a háztartások 93 százalékában már van, ez azt jelenti, 500 millió ember már nem a szabadban végzi a dolgát. Sokkal jobb lett a gyerekek helyzete is: globálisan 4,4 millióval kevesebb hal meg évente; 49 millióval kevesebben maradnak vissza a fejlődésben; 130 millióval többen járnak iskolába; 94 millióval kevesebben dolgoznak; 11 millióval kevesebb gyereklányt kényszerítenek házasságra. Nepálban 2010 óta 8,8 millióan jutottak áramhoz, 2022-re teljes lesz az elértség, a toalett lefedettség pedig már ebben ez évben teljessé vált az országban.

Sudarshan Pattnaik nemzetközi homokművész készítette a WC-világnap alkalmából a Bengal-öböl partján. Indiában öt év alatt 500 millióan tértek át a vécéhasználatra Fotó: AFP

Béke, biztonság, emberi jogok

Javult az emberek politikai helyzete, 2000 óta 90-ről 97-re nőtt a demokratikus országok száma, 2019-ben 50 országban 2 milliárd ember szavazott, ami az eddigi legtöbb a világon. A háborúkban megöltek száma 43 százalékkal csökkent 2014 óta. Egy új, 167 országban végzett felmérés szerint a világ minden részén nőtt az LMBTQ közösségbe tartózók elfogadottsága, Tajvan az első ázsiai ország lett, ahol legalizálták az azonos neműek házasságát, ez lehetővé vált Észak-Írországban is, amellett, hogy ott is deklarálták, a nőknek joga van, hogy rendelkezzenek saját testükkel. Az USA azon államaiban, ahol betiltották az LMBTQ tinédzserek átnevelési terápiáját, 10 ezren mentesültek a processzus alól. A WHO pedig eltávolította a „nemi identitás rendellenességet” a mentális betegségek listájáról. Indonéziában a házasodás legalsó életkorát 16-ról 19 évre emelték, Mozambikban pedig 12 év börtönnel lehet büntetni a gyerekeket házasságra kényszerítőket, és Dél-Ázsiában is felére esett a gyermekházasságok száma. Javult a Globális Terrorizmus Mutató, tavaly 15,2 százalékkal esett a terrorcselekményekben megöltek száma, ez a negyedik év volt egymás után, amelyben csökkenés mutatkozott. A világ népességének 90 százalékára vonatkozó felmérés szerint a gyilkosságok száma is csökkent 20 százalékkal 1990 óta, és a kivégzések száma is harmadával kevesebb lett. A német munkaügyi hivatalok azt jelentették, a menekültek integrációja gyorsabban zajlik a vártnál. Júniusban Kenyában lehetővé tették a nemi erőszak áldozatainak az abortuszt, ami most már Ausztrália minden államában is törvényes, Amerikában pedig a legalacsonyabb lett az abortuszok száma 1973 óta.

Energia és fenntarthatóság

Az Európai Beruházási Bank beleegyezett abba a fosszilis tüzelőanyagok finanszírozásának felfüggesztésében, és elkötelezte magát arra, hogy teljes éves költségeinek felét 2025-re az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre és a fenntarthatóságra fordítja. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége tiltott 12 olyan terméket, amely neonikotinoidokat tartalmaz, a méhek számára veszélyes növényvédő szert, és Kalifornia a továbbiakban nem alkalmazza széles körben használt peszticidet, amelyet a csecsemők agyi fejlődésének károsításáért felelős. Négy évvel azután, hogy Delhi elnyerte a világ szennyezettebb városának kétes első helyét, a város légszennyezettsége 25 százalékkal esett vissza. Márciusban az Európai Unió 2021-ig betiltotta a műanyag evőeszközök, tányérok, szalmák, gyapotrügyek, léggömbök, élelmiszer-tartályok és polisztirolcsészék gyártását és forgalmazását. A Föld lakói előtt a kihívások azonban még nagyok, mindet talán nem is sikerülhet legyőzni belátható időn belül. A kép azonban láthatólag még sem annyira sötét, mint azt a napi hírek sugallják.