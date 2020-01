Privatizálják a Hollóházi Porcelángyárat

Az Auchannál és a SPAR-nál is bértárgyalás lesz a héten.

„A következő egy-két hétben – de a bérszámfejtés miatt legkésőbb január 20-ig – meg kell állapodni a bérekről azoknál a nagy áruházláncoknál, amelyek a hagyományos január–decemberi üzleti év szerint működnek” – mondta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke a Világgazdaságnak. Karsai kifejtette, hogy nem segítette a gyors megállapodást egyik bolthálózatnál sem, hogy csak az év végén dőlt el: a minimálbér és a garantált bérminimum 8-8 százalékos emelkedése marad érvényben, vagyis az idei minimálbér 161 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 210 600 forint – tehát nem írják felül a hatéves bérmegállapodásban foglaltakat. A tárgyalások tétje ezek után az, hogy a láncok az utóbbinál mennyivel kínálnak többet a legalacsonyabb fizetési kategóriában. A KASZ elnöke jelezte, hogy eddig csak egy aláírt bérmegállapodásuk van, méghozzá a barkácsláncok között piacvezető OBI-nál. A héten azonban több élelmiszer-kiskereskedelmi láncnál is bértárgyalás lesz, köztük az Auchannál és a SPAR-nál. Karsai Zoltán szerint ideális esetben akár két fordulóban is egyezségre lehet jutni, de az is jó eredménynek tekinthető, ha a harmadik tárgyaláson állapodnak meg a béremelésről. Sok múlik azon, hogyan sikerült a karácsonyi szezon az egyes munkáltatóknál, hiszen a negyedik negyedév iparági átlagban az éves árbevétel 30-35 százalékát is hozhatja. A budapesti kiskereskedelmi bérek jellemzően bruttó 215 és 270 ezer forint között szóródnak, de aki a dolgozók legjavából akar válogatni, annak Karsai Zoltán szerint legalább 295 ezer forintos bérben érdemes gondolkodnia.