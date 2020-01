Varju László mellett tüntettek az ügyészség előtt

A másfél kilométeres út a település két részét köti össze, ehhez viszont több száz fát kell kiirtani a nyomvonalon.

Kerékpárút építésére írt ki nyílt pályázatot Csomád községe. Az eredetileg 95,6 millió forintos költségvetésűre becsült munkát a tervezettnél kilencmillióval olcsóbban nettó 86,5 millió forintért vitte el az öt pályázó közül nyertesként befutó helyi cég, a csomádi SKB Kft.,ami a szerződés szerint idén augusztus közepén be is kell fejezze az építkezést – derül ki a közbeszerzési értesítőből

402 fa bánja

keresztülvágva az út menti kertek alatti facsoportokon, ligeteken. A pályázat hírére talán senki sem kapná fel a fejét – az sem meglepő, hogy a beruházáshoz Csomád a direkt Pest megyei kerékpárutak építésére elkülönített, 4 milliárdos állami keretből igényelt pénzt. Egy 2016-os tervrajz alapján azonban a másfél kilométer hosszúságú bicikliút a Fótot és Csomádot összekötő autóút mellett futna,

A közbeszerzés pedig azt is egyértelművé teszi, hogy az aszfaltozott bicikliút építéséhez 402 darab fát kell majd kivágni.

Kérdéses, hogy az elvileg környezetbarát beruházáshoz, amelyben napelemes lámpák világítják meg az útcsatlakozásokat, miért kell kivágni egy kisebb erdő faállományát – vagy hogy a fák híján mi védi majd a tűző naptól a kerékpározókat.



Az irtás hasznot is hozhat

Az ügy kapcsán megkerestük Klement János csomádi polgármestert, aki megerősítette, lesz fairtás, méghozzá a 2016-ban kijelölt nyomvonalon; de ez szerinte elkerülhetetlen, ráadásul hasznos is lesz a településnek.

A kerékpárút a település két részét, valamint a vasútállomást köti össze, és egy lovastanyát is bekapcsol majd a közlekedésbe. A beruházáshoz főként cserjéket kell majd kivágnunk, csak a kijelölt fák harmada fejlett, nagyra nőtt akác. Utóbbiak viszont szárazak és veszélyesek, rálógnak a kertekre és az autóútra is, így a fairtást engedélyező közút-kezelőnek is jól jön a ritkítás – magyarázta a Népszavának Klement. Bár a tervezett nyomvonal két helyen is érinti a csomádi erdőt, a polgármester szerint ez még így is a környezetkímélőbb megoldás, hiszen egyébként nem az autóút mellett, hanem az erdőn át kellett volna vezetni a biciklisek ösvényét.

A fák felét pótolják. Vagy annyit sem

Klement hozzátette, a pályázat előírja, hogy gondoskodjanak a kivágott fák részleges pótlásáról (ennek nyomát nem találtuk a közbeszerzési dokumentumok között); a kivágottak helyett legalább kétszáz facsemetét ültetnek, idővel pedig „gyönyörű kis fasor” fut majd a bicikliút mellett. Írásban is feltett kérdéseinkre később azonban már csak közel száz fa pótlását említette. Kerékpárút épül pályázati forrásból a szomszédos Fót és Dunakeszi között is; a polgármester kérdésünkre elmondta, a községükön belüli útszakaszt szeretnék összekötni ezzel a a Fót-Dunakeszi etappal, valamint Veresegyházzal, Őrbottyánnal. így Csomád később becsatlakozhatna az országos kerékpárút-hálózatba.