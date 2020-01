„Problémamegoldó emberekhez” vitte az ájult VV Fannit – állítja a nő feltételezett gyilkosa

A vállalkozó szerint ő csak segített a magatehetetlen nőnek, a kocsijában talált vérfolt pedig marhahúsból származott.

Tagadta bűnösségét a VV. Fanniként ismertté vált Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt B. László az ügy keddi, a Fővárosi Törvényszéken megtartott előkészítő ülésén.

Fanni elájult, ezért „problémamegoldó emberekhez került”

A vádlott azt állította, ő csak segített a magatehetetlen állapotba került sértettnek, ezért láthatták a karjában és ezért került a kocsijába.Hozzátette, a nő "bepezsgőzött és túlszívta magát", ezért egy közös ismerősük kérésére "problémamegoldó emberekhez" vitte – idézi szavait az MTI.

B. László azt mondta, hogy Novozánszki Fannit a nő barátnőjének javaslatára azért kereste meg, hogy bevonja egy szörfdeszkák készítésével és forgalmazásával foglalkozó induló vállalkozás megalapításába. Úgy vélte, hogy a nő médiaszereplései és médiakapcsolatai okán alkalmas lenne a cég marketingfeladatainak ellátására.

A vér? Az csak marhahús volt

Arra a kérdésre, hogy miként került vér az általa használt autóba, a férfi azt válaszolta, hogy néhány nappal korábban marhahúst vásárolt és annak nyomait találták meg a bérelt kocsiban. Az előkészítő ülésen ismertetett vádirat szerint B. Lászlónak a bűntény idején nem volt állandó munkahelye, rendszeres jövedelme, viszont költekező életmódot folytatott, emiatt rendszeresen kért kölcsön barátaitól és ismerőseitől, így jelentős tartozásokat halmozott fel.



Ügyészség: nyereségvágyból ölték meg a fiatal nőt

A vádirat nem lepő módon B.-től teljesen eltérően tálalja a történteket, az ügyészség szerint ugyanis gyilkosság történt. A vádhatóság szerint B. László egy ismerősén keresztül tudomást szerzett a prostituáltként dolgozó áldozat jelentős bevételeiről, illetve a budapesti lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű készpénzről. Elhatározta, hogy - akár erőszakos úton is - pénzt szerez a nőtől, aki azonban elzárkózott a személyes találkozótól. A férfit 2017. november 20-án este a sértett végül beengedte a lakásába. A vádlott ekkor „ismeretlen módon” bántalmazta a nőt, majd a talált értékeket és a magatehetetlen sértettet gépkocsijával elszállította a helyszínről. A holttestet összekötözte, nehezéket erősített rá és azzal együtt másnap Szalkszentmárton közelében a Dunába dobta – állítja az ügyészség, ami nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolja B. Lászlót.

Az előkészítő ülésen az ügyész felajánlotta a vádlottnak: ha lemond a tárgyalásról és részletes beismerő vallomás tesz, akkor életfogytig tartó fegyházbüntetésre tesz indítványt, azzal a kitétellel, hogy a férfi 30 év elteltével bocsátható feltételesen szabadlábra. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét, megkezdődött a rendes eljárás. Ismertették a vádlott korábbi vallomásait, továbbá az ügyész és a vádlott ügyvédje is tanúk és szakértők meghallgatására tett indítványt. Elhangzott az is, hogy a sértett holtteste a mai napig nem került elő, annak ellenére, hogy a hatóságok szonárral és tetemkereső kutyákkal is keresték az érintett Duna-szakaszon.