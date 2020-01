Nem mert vereséget kockáztatni a Fidesz

A legfontosabb háttérembernek számító, nagy befolyással bíró Szabó Gábor távozik a pártigazgatói posztról. Utóda várhatóan a leköszönő pártelnök, Sneider Tamás lesz.

Jakab Péter enyhített feltételein. A Jobbik parlamenti frakcióvezetője tavaly ősszel kizárólag úgy vállalta volna el a párt vezetését, ha a kongresszus azt a hat alelnököt is megválasztja, akit ő nevezett meg. Elvárását ultimátumként értékelték a pártban, kitört a belső lázadás, a tisztújítást elhalasztották. Azóta rendeződtek a viszonyok, a tisztújító kongresszust január 25-én megrendezik. Jakab Péter a hat alelnöki tisztségre – a választás lehetőségét biztosítva – eleve nyolc jelöltet nevezett meg. Úgy tudjuk, már nem tartja kizáró oknak, ha helyettük mást, másokat is beválasztanak az elnökségbe. Jakab kérdésünkre közölte, hogy valóban módosította korábbi feltételeit, és csupán kéréseket fogalmazott meg a tagság felé. Az indulatok elcsitultával nem látszik akadálya annak sem, hogy Jakab kérésének megfelelően az elnök és az elnökség mandátumát a kongresszus meghosszabbítsa 2022 nyaráig. Tavaly még Varga-Damm Andrea is indult volna pártelnöknek, most már csak az alelnöki pozíciót célozza meg. Az Azonnali.hu híre szerint az erdélyi Lokody Levente is bejelentkezett a pártvezetői tisztségre, de ő aligha tartozik a komoly kihívók közé: minden bizonnyal Jakab Péter lesz a Jobbik új elnöke. Több forrásból származó információink szerint a Jobbik „szürke eminenciásának” tartott Szabó Gábort a leköszönő pártelnök, Sneider Tamás váltja a pártigazgatói poszton. Sneider értesülésünket megerősítve elmondta, hogy Szabó Gábor tizenhat évig töltötte be ezt a fontos tisztséget, érthető, ha valaki elfárad ennyi idő után: „Gábor saját maga döntött úgy, hogy nem kíván tovább pártigazgató lenni”. A személyi váltást Sneider Tamás azzal indokolta, hogy miközben a Jobbik kommunikációja sokat javult, szervezettségét tekintve a párt – részben az Állami Számvevőszék által kiszabott súlyos büntetések miatt is – nagy lemaradásban van. Márpedig a parlamenti választáshoz közeledve egyre inkább lényeges, hogy a működés és a szervezettség is sokat javuljon. Sneider Tamás úgy érzi, alkalmas a feladatra. „Szeretem a kihívásokat. Sokrétű személyiség vagyok, mondhatnám azt is, hogy valamilyen szinten mindenhez értek” – jellemezte magát Egyelőre Sneider új megbízatása nem tekinthető hivatalosnak. Jakab Péter megjegyezte, hogy a pártigazgató személyéről az újonnan felálló elnökség fog dönteni, amelynek értelemszerűen ma még az összetétele sem ismert. Bár Szabó Gábor pártigazgatóként elköszön, maradna a választmány elnöke: Varga-Damm Andrea – mint azt elmondta lapunknak – szintén pályázik a posztra. Miközben Jakab Péter elutasítja a jobb- vagy baloldali felállást, és próbálja elérni, hogy „a kisemberek, az átlagemberek igazsága” váljon a Jobbik ideológiájává, létezik egy olyan irányzat, amely a jövőben is markáns jobboldali pártként akarja meghatározni a Jobbikot. Jakab Péter kérdésünkre kijelentette: „mi, jobbikosok büszkén vállaljuk és képviseljük a keresztény, konzervatív, jobboldali értékeket. Ennek megfelelően a Jobbik most is jobboldali párt, és az is marad”. Ugyanakkor – tette hozzá – nem ezt tartja a leglényegesebbnek, hanem azt, hogy megoldást adjanak az emberek mindennapi problémáira. Megfogalmazása szerint „nem ideológia-, hanem emberközpontú pártot szeretnék, amely igazi néppártként nem önmagát, hanem a nemzet egészét képviseli”.