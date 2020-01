Meghalt Felföldi Anikó színművésznő

A zsűri egyik tagja, John Boyne úgy nyilatkozott, a könyv segíthet mindazoknak, akik komolyan megszüntetnék az ország jelenlegi megosztottságát.

Jonathan Coe Middle England című könyve nyerte az egyik legrangosabb brit irodalmi elismerésként számon tartott Costa-díjat. A legjobb regény kategóriában sikert aratott kötet egy trilógia befejező része, és a korábban megismert szereplők életét követi végig, amelyet nagy mértékben meghatároz a Brexitről szóló referendum. A zsűri egyik tagja, John Boyne úgy nyilatkozott, a könyv segíthet mindazoknak, akik komolyan megszüntetnék az ország jelenlegi megosztottságát, mivel rendkívül érzékenyen mutatja be mindkét fél – az elszakadáspártiak és a maradáspártiak – álláspontját is. Boyne megjegyezte, Nagy Britannia egyik legjobb írójának tartja a szerzőt, és furcsállja, hogy még sosem szerepelt a Booker-díj vagy a Costa-díj esélyesei között. Jonathan Coe könyvei közül csupán egy, a 2001-ben megjelent Trógerek klubja olvasható magyarul. A rangos irodalmi elismerés az Egyesült Királyságban és Írországban élő írókat öt kategóriában díjazza. Az idei év legjobb elsőkönyvese Sara Collins lett The Confessions of Frannie Langton című regényéért, amely egy jamaicai szobalány történetét meséli el, akit munkáltatói meggyilkolásával vádolnak. Az életrajzi díjat Jack Fairweather egykori haditudósító kapta The Volunteer című könyvéért: a mű Witold Pileckiről szól, aki önként vállalta az auschwitzi rabságot, hogy felderítő munkát végezzen. A költészeti díjat a hongkongi születésű Mary Jean Chan nyerte Flèche című verseskötetéért, a gyerekirodalmi díj nyertese pedig Jasbinder Bilan lett Asha and the Spirit Bird című könyvével. Az elismeréssel ötezer font is jár, és a kategórianyertesek esélyesek a harmincezer font díjazású Costa Év Könyve Díjra, amelynek nyertesét január végén jelentik be. A díjat 2019-ben Bart van Es kapta The Cut Out Girl című életrajzi regényéért. A legjobb regény kategória nyertese akkor a már magyarul is olvasható Sally Rooney Normális emberek című írása lett.