Kampányvideót készített a fideszes polgármester-jelölt, miközben egy szívinfarktusos beteghez ment

Engedély nélkül üzemelt a tavalyi szezonban a Balatonon a tóparti önkormányzatokat, a vitorlázókat és a nyaralókat is erősen megosztó hyperjet, derült ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Vadai Ágnesnek adott válaszából. A DK-s képviselő decemberben fordult írásbeli kérdéssel Palkovics László tárcavezetőhöz, hogy megtudja, hogyan közlekedhetett a hyperjet korlátozás alá eső területre kiadható üzemeltetési engedély nélkül egy évig a hatóságok orra előtt? Mint arról– cikkünk alapján fordult Vadai Ágnes az illetékes minisztériumhoz –, noha a tóparti önkormányzatok többsége, valamint megannyi balatoni civil szervezet nemet mondott a magyar fejlesztésű elektromos jet-skire, tavaly nyáron egy nagyobb, hangosabb és erősebb hajó is megjelent a Balatonon: a hyperjet. A látványos száguldásra, hirtelen manőverekre, merülésre, helyben fordulásra, s akár 90 kilométer/órás tempóra is képes, 880 lóerős, több tonnás, vízsugárhajtású hajó csaknem száz liter dízelt fogyaszt óránként. Turisztikai szakemberek szerint ugyan szükség van újfajta attrakciókra a tavon, az önkormányzatok, a vitorlázók és a nyaralók szerint a hyperjet természeti károkat okoz, zajos és balesetveszélyes. Noha a motorcsónakokat és más belső égésű motorral hajtott kishajókat már több, mint harminc éve kitiltották a tóról. A hyperjet engedélye – májustól szeptemberig – csupán közforgalmú személyszállításra, például vízitaxiként való használatra szól. Vadai Ágnes szerint azonban a hajó nem kaphatott volna engedélyt, s a megfelelő dokumentumok hiányát az ITM is elismerte: „a hyperjet nevű személyszállító kishajó üzemeltetője a Balatonra vonatkozó üzemeltetési engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatalától, mint hatáskörrel rendelkező hajózási hatóságtól mostanáig nem kért és nem kapott”, olvasható a tárca válaszában, mely megjegyezte, jelezték az üzemeltetőnek, szerezze be a szükséges engedélyeket. Az viszont csak Vadai külön kérdésre derült ki, hogy a kormányhivatal illetékes hatósága csak szeptemberben, vagyis a szezon végével szólította fel az üzemeltető céget a hiányosságok pótlására, s meg sem bírságolta az egész nyáron megfelelő engedély nélkül működő céget. A hajó szakemberek szerint jobb nyári napokon akár kétmillió forintot is termelhetett. A tárca megjegyezte: amennyiben az új hajózási szezont is megfelelő engedélyek nélkül kezdi el a cég, a hajózási hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket…