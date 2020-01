Családi házban tört ki lövöldözés a kanadai fővárosban - egy ember meghalt, a tettes menekül

Irán rakétákkal támadta meg az amerikai katonák állomáshelyeit Irakban, de a csapásoknak egyetlen áldozata sincsen. Az akció ezért – paradox módon – éppen, hogy csökkentheti a közel-keleti feszültséget.

Hajnalban robbanások sorozata rázta meg az iraki Ain al-Aszad légitámaszpontot és az iraki kurdisztáni Erbílben a nemzetközi erők főhadiszállását. Irán saját bevallása szerint 15, Irak közlése szerint 22 ballisztikus rakétát lőtt ki a két helyszínre, a támadásokban mégsem halt meg senki és egyelőre sérültekről sem érkeztek jelentések. (Az első hírek még egy iraki katona haláláról és 5 sebesültről szóltak, de kiderült, hogy ez nem igaz.) A perzsa állam jelképes időpontban hajtotta végre akcióját: hajnali fél 2-kor vagyis pontosan öt nappal népszerű kémfőnökük Kászim Szulejmáni likvidálása után. Dzsávád Zárif külügyminiszter Twitteren arról írt, hogy az önvédelemhez való joguk szerinti "arányos választ" adtak az állampolgáraikat és tisztségviselőiket ért támadásra, de sem a feszültséget fokozását, sem háborút nem szeretnék. Teherán a célpontok kiválasztásakor valószínűleg arra törekedett, hogy véletlenül se legyenek áldozatok. Az iráni rezsim ezzel lehetőséget ad az Egyesült Államoknak, hogy eltekintsen a válaszcsapástól, miközben saját közvéleményének úgy állíthatja be az akciót, hogy azzal megbosszulta az elmúlt napokban milliók által gyászolt Szulejmánit. Az állami televízió ennek megfelelően teljes sikerként számolt be a támadásról, azt állítva, hogy "80 amerikai terroristával végeztek." Az amerikai reakció egyelőre kérdéses. A rakéta csapások után Donald Trump Twitter oldalán úgy fogalmazott: folyamatban az áldozatok és a károk, de "eddig minden rendben van" és washingtoni idő szerint reggel (magyar idő szerint kora délután) beszédet mond az ügyben. Az első elnöki nyilatkozat, illetve az azonnali válaszcsapás elmaradása azt jelzi, hogy Irán számításai bejöttek. Az azonban erősen kétséges, hogy a perzsa állam a mostani akcióval valóban beteljesíttetnek látja meghirdetett bosszúját. Kászim Szulejmáni annál megbecsültebb volt a rezsim számára, minthogy csak néhány figyelmeztető lövéssel megtorolják halálát. Valószínű, hogy Irán továbbra is készül egy nagyszabású támadásra, amelyet hetek vagy akár hónapok múlva hajthatnak végre az Egyesült Államok ellen.