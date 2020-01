Érik az Orbán-Tusk találkozó

Az FKF-fel is megtörténhet az, ami két éve a Zöld Híddal: az állam kivérezteti a hulladékcéget, a Fidesz pedig "az ellenzéket" teszi felelőssé.

A budapestiek által szemétdíjként befizetett évi 30 milliárd forint mintegy harmadát egyszerűen elvenné az állami kukaholding – értesült a Népszava a Főpolgármester Hivatalhoz közel álló forrásokból. A hulladékszámlák országos beszedését végző NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ugyanis a jövőben 7-11 milliárd forinttal kevesebbet fizetne a Budapest és környéke szemétszállításáért felelős Fővárosi Közterület-fenntartónak (FKF) annál a körülbelül 30 milliárd forintnál, amit a cég a tevékenységi területén a lakóktól beszed. Ezen felül – amiként azt Karácsony Gergely főpolgármester kedd este a Facebookon elpanaszolta – az NHKV megsérti Orbán Viktor kormányfő és Tarlós István exfőpolgármester 2018-as, FKF-re vonatkozó kifizetésekről szóló megállapodását is. Pedig ennek betartását ígérte a miniszterelnök az ellenzék fővárosi győzelme után is. Az események egyelőre kísértetiesen emlékeztetnek arra, amit a Fidesz Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyében, „kicsiben”, a Zöld Híd BIGG NKft. ellehetetlenítésekor már kikísérletezett. Eszerint az NHKV az anyagi források megvonásával először kivérezteti a térségi hulladékszállítót, az így néhány napig az utcán maradó szemétért a Fidesz az ellenzéket teszi felelőssé, majd az ellátást átveszi a katasztrófavédelem.

Az NHKV vezérigazgatója, Vásárhelyi Tibor arról tájékoztatta az FKF-et, hogy a továbbiakban nem tekinti irányadónak a cégeik közötti, 2016 óta meglévő szerződést – deríthető ki Karácsony Gergely Facebook-os tájékoztatása nyomán. Az NHKV ennek folytán nem fizeti ki teljes egészében az FKF-nek azt az összeget, amit a fővárosiaktól beszed. Ezzel érdemben veszélyeztetik az FKF működését, a hulladékszállítás biztonságát. A főpolgármester szerint a cég vezetője önhatalmúlag tekinti érvénytelennek a kormány és a főváros közötti, 2018-as megállapodást. Karácsony Gergely már egy korábbi kormányülésen is jelezte a miniszterelnöknek, hogy botrányosnak tartja a hulladékgazdálkodás helyzetét. Az FKF-et nem gyengíteni, hanem fejleszteni akarják, mert ez kell a tisztább Budapesthez, a szelektív hulladékgyűjtés terjesztéséhez, de még a klímavédelem egyes területeihez is – fogalmaz a főpolgármester. E küzdelem jegyében azt ígérte, hogy a témát – a szerdai kormányülésen is felveti. Értesüléseink szerint az NHKV újdonsült álláspontja alapján 7-11 milliárd forinttal csökkenhet az FKF kukaholdingtól származó, a köztük az NHKV 2016-os indulása óta érvényes szerződés alapján fizetett, évi mintegy 30 milliárdos bevétele. Ez valóban tetemes érvágás. A 2018-as Orbán-Tarlós megállapodás egyetlen értelmezhető kitétele, miszerint a negyedévesről átállnak a havi elszámolásra, ismereteink szerint szintén nem teljesült. Igaz, konkrét szerződések híján ezért Orbán Viktor kormányfő csak politikailag felelős. Olyannyira, hogy a jelek szerint inkább a fővárosi hulladékgazdálkodás anyagi kivéreztetése irányába nyílt meg az út, ami – mielőtt a „megmentőként” érkező katasztrófavédelem itt is átvenné az ellátást – rövidebb-hosszabb ideig a házak előtt felhalmozódó szeméthegyekkel fenyeget.

Míg korábban a települési hulladékszállítók maguk szedték be tevékenységük ellenértékét, a díjmeghatározás központosítása, a magánszereplők állami kivásárlása és a díjak befagyasztása után, négy éve a kormány a díjbeszedést is központosította. Akkortól a kukacsekket – már ha sikerül a nyomtatás és a postázás - az állami NHKV szedi be. Ezt aztán elvileg különböző belső képletek alapján vissza kellene osztania a tevékenységet változatlanul végző önkormányzati hulladékszállítóknak. A gyakorlat ugyanakkor máig a káosz jeleit mutatja. A hulladékcégek váltig arra panaszkodnak, hogy egyre kevesebb pénzt kapnak az NHKV-tól, a kukaholding általában fél éves késéssel leadott üzleti beszámolóinak könyvvizsgálói jelentései pedig úgyszintén visszatérően áttekinthetetlen belső elszámolásokról adnak számot. A cég követelésállománya például százmilliárdos bevételeik körülbelül felére rúg. Miközben a díjbeszedés-visszaosztás elvileg nem látszik költséges és megoldhatatlan feladatnak, a cég évi több tízmilliárdos állami támogatás – valamint „baráti” hitelek – nélkül azonnal csődbe menne. Bár az Orbán-kormány tavalyelőtt a helyzet áttekintésére tett ígéretet, csendes vezetőváltásokon túl érdemben nem sok változott. Az FKF mint messze legnagyobb tétel mindig is külön szerepelt az NHKV könyveiben, amiről 2017-es jelentésük is tanúskodik. Ismereteink szerint eddig külön „főváros”-, vagyis „f”-tényezőként tartották számon azt a 7-11 milliárd forintot, amit ugyan a kukaholding Budapesten szed be, a képletek alapján azt más településeknek kellene kiosztania, ám mégis az FKF kapja meg. Az eddigi állapot szerint tehát az NHKV kifejezett kedvező gesztusa, hogy a fővárosi szemétszállító – a díjbeszedés mintegy kétmillárdos költségét leszámítva – nagyjából megkapja azt az összeget, amit az NHKV a szolgáltatási területén beszed. Vásárhelyi Tibor idézett levele ezt mondaná fel. A főpolgármesteri hivatal ugyanakkor komolyan gondolja, hogy a bevételekből tegyenek a klímavészhelyzethez is kapcsolódó, körforgásos gazdálkodásért, a hulladék keletkezésének fékezéséért, a leválogatásért és az anyagában hasznosításért. A mostani rendszer ugyanis csak a lerakást és az elégetést ösztönzi, ráadásul most e forrás megvonásával is fenyegetnek. Egyelőre „figyelmeztetik” a kormányfőt ígéretének betartására. Tisztában vannak azzal, hogy Karácsony Gergely tavaly novemberi bejelentése, miszerint a főváros „kilépne a kukaholdinból” – vagyis ismét magához venné a számlázást –, csak jogszabálymódosítással, vagyis Fidesz-KDNP-támogatással lehetséges. Ugyanakkor a végcél változatlanul ez – szögezte le forrásunk. Mások arra figyelmeztetnek, hogy a fejlemények borúsabb jövőképet sejtetnek. 2018 októberében ugyanis az Észak-Kelet Pest és Nógrád megye 110 ezer háztartásáért felelős Zöld Híd BIGG NKft. arra hivatkozva, hogy az NHKV a legalapvetőbb anyagi forrásaikat se biztosítja, a szabályokat betartva levonult a területről. A hulladékszállítást ilyenkor azonnal megszervezni köteles katasztrófavédelem néhány napos késlekedése nyomán az utcán maradó szeméthalmokat a Fidesz „az ellenzéknek az elvesztett parlamenti választások miatti bosszújaként” mutatta be. Ezután a Zöld Híd eszközeivel, de saját költségére a katasztrófavédelem vette át a tevékenységet. A helyzet azóta sem rendeződött, pedig az önkormányzati tulajdonos éléről az ellenzékinek tartott Gémesi György gödöllői polgármester távozni kényszerült. Az FKF anyagi kivéreztetése után ugyanez megismétlődhet Budapesten is.