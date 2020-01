Trump azt mondja, amíg ő az elnök, addig Iránnak nem lesz atomfegyvere

Szerinte a világ így is "sokáig tűrte Irán viselkedését".

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban szerdán tartott beszédet , amiben kifejtette az amerikai álláspontot az iráni-amerikai viszályban kialakult helyzetről. Elmondta: a kedd éjjeli iráni csapásméréseknek nincs amerikai áldozatuk, az anyagi károk nem jelentősek. Az elnök az amerikai katonákat ismét a világ legjobban felkészült hadserege tagjainak nevezte. Dicsérte a "nagyszerű hadsereget és katonai felszerelést", és hozzáfűzte: "ez azonban nem jelenti azt, hogy ezt használnunk is kell". "Nem akarjuk használni (a katonai erőt). Az amerikai katonai és gazdasági erő a legjobb elrettentés" - fogalmazott. Úgy vélekedett, hogy a kedd éjjeli csapásmérések után Teherán "kezd visszalépni". Trump hangsúlyozta: a világ az 1979-es iráni iszlám forradalom óta tűrte Irán tevékenységét. "Ennek az időszaknak vége" - szögezte le. Hangsúlyozta azt is, hogy Iránnak fel kell hagynia "az egész civilizált világot fenyegető", nukleáris fegyverek előállítását célzó atomprogramjával és a terrorizmus támogatásával is. A potenciális terroristáknak küldött "erős üzenetnek" minősítette Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz nevű különleges egysége vezetője megölését. Megismételte, hogy Szulejmáni kezéhez amerikaiak vére tapad, és likvidálása előtt újabb támadásokat készített elő amerikai érdekeltségek ellen. "Amíg én az Egyesült Államok elnöke vagyok, Iránnak nem lesz atomfegyvere" - ismételte meg korábbi álláspontját az elnök. Felszólította az Egyesült Királyságot, Németországot, Oroszországot, Kínát, Franciaországot, hogy szintén lépjen ki a 2015-ben aláírt többhatalmi atomalkuból. Szorgalmazta, hogy a világ nagyhatalmai kezdjenek újabb tárgyalásokat egy Iránnal kötendő új megállapodásról. Az amerikai kormányzatot késznek nevezte e tárgyalásokra, mint fogalmazott: Washington kész tárgyalni mindenkivel, aki békességet akar. Ahogyan fogalmazott: "mindannyiunknak együtt kell munkálkodnunk egy Iránnal kötendő megállapodásáért, hogy a világ biztonságosabb és békésebb hely lehessen". Trump kifejtette: miközben az amerikai kormányzat az újabb válaszlépések lehetőségein fontolgatja, azonnali hatállyal új, erőteljes gazdasági szankciókat rendel el. Ezek mibenlétéről azonban nem közölt részleteket. Leszögezte ugyanakkor, hogy nem akar katonai erőhöz folyamodni, mert szerinte az elrettentés legjobb eszköze a gazdasági szankció. Megjegyezte azt is: az Egyesült Államoknak nincs szüksége a közel-keleti olajra. Az elnök bejelentette: a NATO-t arra fogja kérni, hogy vállaljon aktívabb szerepet a Közel-Keleten és a térség békefolyamatának elősegítésében.