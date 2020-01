Egyszerre mondott fel az összes postás Battonyán

Háttérzeneként édesapja, Mr. Rick Zárjon be a gyár című slágere szólt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának fiatalokért felelős helyettes államtitkárává nevezték ki szerdán Rácz Zsófiát - jelentette be szerdán az MTI-nek Novák Katalin. A minisztérium család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hozzátette: Rácz Zsófia feladata az lesz, hogy a magyar fiatalok álláspontját, véleményét, szempontjait meghallja, megértse és a megfelelő csatornákon keresztül azokat továbbítsa a döntéshozó fórumokhoz. Az államtitkár-helyettes a kormányzat által a magyar fiataloknak kínált lehetőségeket olyan formában fogja megosztani és ismertetni az érintettekkel, ahogy azt ők "megértik, meghallják" - tette hozzá Novák, megemlítve az ingyenes nyelvvizsga és KRESZ-vizsga megszerzésének lehetőségét, az otthonteremtéssel, családalapítással kapcsolatos programokat, külföldi ösztöndíjakat, tehetséggondozó és szakképzési programokat. Novák szerint azért esett a választás a 22 éves Rácz Zsófiára, mert - a kormányzat megítélése szerint - fiatalként maga is alkalmas arra, hogy meghallgassa, meghallja, értse és képviselje a fiatalokat. Korábban a Népszava is megírta, hogy Rácz kinevezéséhez törvényt kellett módosítania a Fidesznek , ugyanis az államtitkár-helyettesi pozíció korábban diplomához kötött állás volt. Most már nem az. Rácz Zsófia kinevezésével egy időben Facebookon tett közzé egy beköszönő videót, amiben arra a kérdésre igyekszik válaszolni, hogy miért nevezték ki őt helyettes államtitkárrá. A válasz így hangzik: