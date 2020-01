Árvíz után most alacsony vízállás okoz problémát Velencében

A katasztrófa lehetséges okai közé sorolják a rakétabecsapódást, a gép ütközését drónnal vagy más repülő eszközzel, a hajtómű felrobbanását műszaki meghibásodás következtében vagy terrorcselekmény okozta robbanást a fedélzeten.

Az ukrán szakértők egy Tor típusú orosz gyártmányú légvédelmi rakéta maradványai után is fognak kutatni azon a helyen, aholszerdán a MAU ukrán légitársaság utasszállító repülőgépe – közölte csütörtökön Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. Danyilov szerint az interneten olyan információk láttak napvilágot, hogy Tor típusú rakéta maradványaira bukkantak a katasztrófa helyszíne közelében. Az ukrán szakértők a katasztrófa lehetséges, legvalószínűbbnek tartott okai közé sorolják a rakétabecsapódást, a gép ütközését drónnal vagy más repülő eszközzel, a hajtómű felrobbanását műszaki meghibásodás következtében vagy terrorcselekmény okozta robbanást a fedélzeten – mondta Danyilov az Interfax Ukrajina hírügynökség szerint. Hozzátette, hogy jelenleg az ukrán küldöttség tagjai az iráni kormányszervek tagjaival, köztük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) iráni képviselőivel tanácskoznak, és tekintik át a tragédiának ezeket a lehetséges okait. Szavai szerint a Teheránban történt tragédia felderítéséhez felhasználják a 2014-ben a harcok sújtotta Kelet-Ukrajna fölött lelőtt malajziai járattal kapcsolatban elvégzett vizsgálatok eredményeit. Elmondta, hogy az ukrán küldöttség tagjai között vannak olyan szakértők, akik részt vesznek az MH-17-es malajziai járat 2014. július 17-én bekövetkezett katasztrófája ügyében indított nemzetközi nyomozásban. Olyan szakemberek is vannak köztük, akik kimondottan a Buk típusú légvédelmi rakétarendszer specialistái. A maláj gép lelövésével foglalkozó, holland vezetésű nemzetközi nyomozócsoport tavaly arra a megállapításra jutott, hogy a gépet egy Oroszországból származó Buk rakéta találta el, és emiatt zuhant le. Danyilov hozzátette, hogy az ukrán fél diplomáciai tárgyalásokat is folytat Iránnal, és minden ok megvan a reményre, hogy az összes kérdésben lesz együttműködés, beleértve a repülőgép fekete dobozainak vizsgálatában való ukrán részvételt is. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint 45 fős ukrán küldöttség utazott Iránba, köztük a katasztrófavédelmi szolgálat, a védelmi, a külügy- és a belügyminisztérium, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO), az állami légiközlekedési hivatal, a légi balesetek kivizsgálásával foglalkozó nemzeti iroda és a MAU légitársaság képviselői. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön hivatalos honlapján közzétett közleményében a légi katasztrófa vizsgálatában való részvételre szólította a nemzetközi közösséget, különösen Kanadát. A szerdai repülőszerencsétlenségben 176-an haltak meg, összesen hét ország állampolgárai, a legtöbben irániak, kanadaiak és svédek, valamint a gép 9 fős ukrán személyzete, és még két ukrán utas. A Teheránból Kijevbe tartó járat felszállás után nem sokkal zuhant le, a gépen tartózkodók közül senki sem élte túl a katasztrófát. Az iráni polgári repülési hatóság előzetes vizsgálata szerint a repülőgép mégvisszafordult és leszállásra készült közvetlenül a katasztrófa előtt.