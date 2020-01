Németh Szilárd nem áldozna honvédokat „az idegen nagyhatalmi érdekek oltárán”

A volt tévést, majd kereszténydemokrata képviselőt Áder János indoklás nélkül mentette fel pozíciójából.

A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent egy sor köztársasági elnöki határozat nagykövetek kinevezéséről, illetve egy nagykövet felmentéséről is. Van olyan határozat, ami még júliusra nyúlik vissza, de most egybegyűjtötték a tavalyi változtatásokat - vette észre a 24.hu

Áder János két nagykövetet hívott vissza: a volt tévés, majd KDNP-s képviselő Pálffy Istvánt „érdemeinek elismerése mellett” dublini nagykövetség éléről mentették fel még december elején. Medveczky Ivánt pedig a Mexikóvárosból hívták vissza tavaly novemberben. Pálffyt Manno István váltja Írországban a magyar nagyköveti poszton. Manno István korábban volt már miniszteri biztos, protokollfőnök a külügyben, valamint milánói főkonzul is, egy szóval egy tapasztalt diplomatát neveztek ki nagykövetnek. Meveczkyt Németh Zoltán váltotta 2019 novemberében Mexikóban. A következő nagyköveteket ismerhetjük még meg a Közlönyből: Deák Árpád Dávid a karibi térségben kapott feladatokat tavaly júliusban: a Dominikai Köztársaságban, a Dominikai Közösségben, Jamaicában és Saint Luciában fogja ezentúl képviselni Magyarországot. Deák eddig a mexikói magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivője volt. Varga-Haszonits Zoltán komoly feladatot kapott szintén még júliusban: a teheráni nagykövetségen bizonyíthat vezetőként. Varga-Haszonits 1990 óta dolgozik magyar diplomataként, 2016 óta dolgozik az iráni magyar nagykövetségen. Selmeci Balázst Varga-Haszonitshoz hasonlóan rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Áder 2019 augusztusában. Őt Magyarország rijádi nagykövetségének a vezetésével, bízták meg, valamint a Bahreini Királyságban és a Jemeni Köztársaságban is képviselnie kell az nagykövetnek hazánkat. A manilai nagykövetség élén Bencze József dolgozik november óta. Ha valakinek Palauban vagy a Marshall-szigeteken lesz szüksége segítségre, akkor neki is Benczét kell majd keresnie. A limai nagykövetséget pedig tavaly december óta Tóth Katalin vezeti, aki Peru mellett Bolíviára is figyel -írja a lap.