Győzelemre készülnek a pólósok

Nem véletlenül nincs hivatalos szövetségi célkitűzés a magyar férfi kézilabda-válogatott előtt a szombati Európa-bajnoki rajt előtt, tudniillik a keretben hét olyan játékos szerepel, aki első világversenyére készül a 2020-as Eb-n.

A Balatonfüred 20 esztendős kapusa, Andó Adrián és a Ferencváros 22 éves balátlövője Nagy Bence egyetlen válogatott meccsével szinte abszolút újoncnak számít, de a spanyol Cuencában légióskodó jobbátlövő Fekete Bálint és a Gyöngyös irányítója, a 21 éves Ubornyák Dávid is csak egyel több válogatottságot számlál. A Budakalász jobbszélsője, Tóth Ádám már háromszor játszott a nemzeti csapatban, és a maga 24 évével az először utazó kontingens legidősebb tagjának számít, a szegedi beálló Rosta Miklós és a Tatabánya irányítója, Győri Mátyás 5 és 7 válogatott fellépésével már-már a rutint képviseli ebben az összevetésben. De az egész keretről elmondható, hogy három játékost leszámítva senkinek sincs ötvennél több válogatottsága, Bánhidi Bence 66 válogatott meccsével már a második legrutinosabbnak számít Mikler Roland mögött. A Szeged kapusa 200 válogatott fellépésével abszolút rangidős, ezáltal a kapitányi karszalag is jogosan került a karjára.

Az ellenfelek a csoportban nem ígérnek kegyelmet: ráadásul a kvartettből csak az első kettő lép tovább, vagyis kemény meccsek elé néz a válogatott. A magyarok szombaton 16 órától Oroszország legjobbjai ellen kezdik szereplésüket a malmői E csoportban. Az oroszok keretében hatan is a Bajnokok Ligája-címvédő Vardar Szkopje csapatából kerültek be… „Mindenkitől emberfeletti teljesítményre lesz szükség, hogy komoly eredményt tudjunk elérni ezzel a fiatal csapattal. Ha teljes lenne a keretünk, ez a csoport akkor is nehéz lenne számunkra, de nagyobb esély kínálkozna a továbbjutásra, és az elvárások is komolyabbak lehetnének” – idézte a távirati iroda a Tatabánya kézilabdázóját, Balogh Zsoltot.

Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged beállójának azért is jelent komoly próbatételt az Európa-bajnokság, mert Lékai és Juhász távollétében új irányítókkal, Győri Mátyással, Nagy Bencével és Ubornyák Dáviddal kell hatékony játékkapcsolatot kialakítania. „Idő kell, hogy ez rendesen összecsiszolódjon, de már alakulóban van. Természetesen teljesen más velük játszani, mint Lékai Mátéval, vagy Szegeden Dean Bombaccsal vagy Joan Canellasszal. Idővel majd össze fogunk szokni” – nyilatkozta Bánhidi.

A magyarok a szombati oroszok elleni meccs után hétfőn az olimpiai és világbajnok Dániával, majd szerdán Izlanddal találkoznak.