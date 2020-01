Újoncokkal a kézi Eb-n

Február 17-én kezdődik a Hungarian Open WTA-torna, amelynek egyelőre nincs helyszíne, és még a jegyértékesítés sem indult el - írta meg a 24.hu.

Alig több mint egy hónap múlva, február 17-23. között rendezik meg a 2020-as Hungarian Ladies Opent. A 250 ezer dollár összdíjazású versenyre a nevezést január 6-án már lezárták, azonban egyelőre nem lehet tudni, hol tartják meg a viadalt. A WTA honlapján sem találni részleteket a versenyről, miközben a magyarországi tornával egy időben zajló Dubai Open kapcsán minden információ elérhető. A torna hivatalos honlapja még a tavaly versenyt hirdeti, amelynek a BOK-csarnok adott helyt. Idén ott ebben az időpontban biztosan nem rendeznek teniszversenyt, ugyanis akkorra a Magyar Asztalitenisz Szövetség rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel, a szóban forgó időpontban a sportág olimpiai kvalifikációs World Tour-sorozatát rendezik a BOK-csarnokban.



24.hu utána járt, hol máshol lehetne megrendezni a tornát, a lap két lehetséges helyszínt talált. A győri Audi Arénát üzemeltető Győr Projekt Kft. és a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője is azt válaszolta, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) részéről volt megkeresés az ügyben. Ez annak fényében furcsa, hogy az MTSZ kommunikációjában sosem vállalta fel a versenyt, mint rendező. A februári torna igazgatójaként mégis Richter Attila, az MTSZ főtitkára van feltüntetve. Richtert próbáltuk telefonon elérni, ám mindez nem sikerült, később a szövetség titkárságától azt az információt kaptuk, a főtitkár szabadságon van.

A torna jogtulajdonosa egyébiránt az International Management Group (IMG), a New York-i központú cég több torna jogait is birtokolja, és adja bérbe világszerte a szervezőknek. Az MTSZ is az amerikai sportóriással kötött szerződést 2019-ig. A felek viszonya 2018-ban romlott meg, akkor az MTSZ egy szakmai anyagában egyértelműen kinyilvánította, hogy nem kívánja meghosszabbítani a korábbi hároméves szerződést. Az egyik fő indok az volt, hogy nem szerencsés a februári időpont, hiszen a kiemelkedő játékosok többsége ekkor az azonos héten rendezendő tornán, Dubaiban játszik, emellett pedig a költségek szempontjából is kedvezőbb egy szabadtéri verseny rendezése.

Ezzel párhuzamosan az MTSZ egy füves WTA-verseny Magyarországra hozataláról kötött szerződést. Tette mindezt kormánygarancia nélkül, és a mai napig kérdéses az is, hogy milyen testületi jóváhagyás alapján állapodott meg, illetve azt sem lehet tudni, hogy később milyen pénzügyi és erkölcsi károkat okozott a MTSZ számára a szerződés felbontása. Ez az ügy nagy felzúdulást keltett teniszkörökben, a korábbi sikeres játékosokat tömörítő Tiszta Tenisz mozgalom is többször szót emelt a füves pályás torna ellen, hiszen finoman szólva sem tűnt gazdaságosnak és szakmailag indokoltnak a megrendezése.

A magyar kormány közben minden szempontot mérlegelve úgy döntött, hogy a Római Teniszakadémián korábban megrendezett nagy hagyományú Budapest Grand Prix WTA-verseny kerüljön vissza Budapestre 2019-től 2023-ig, erről pedig kormányhatározat is született.

2019 nyarán ennek ellenére sem sikerült megrendezni a versenyt, az MTSZ arra hivatkozott ugyanis, hogy a Budapest Grand Prix megrendezése kapcsán a jogtulajdonos Márky Jenő nem adott kellő időben tájékoztatást számára, így nem tudta segíteni a folyamatot. Ennek következményeként is Márky Jenő versenyét 2019-ben a korábbi évekhez hasonlóan Bukarestben rendezték meg.

A 2020-as megrendezésre ezek az indokok már nem állhattak fenn a szövetség részéről, illetve a WTA Tour számára is minden szükséges dokumentum határidőre le lett adva a Budapest Grand Prix kapcsán. Ehhez képest a WTA hivatalos naptárában még most, 2020 januárjában is a korábbi, februári fedett pályás verseny szerepel budapesti tornaként. A WTA tájékoztatása szerint amíg az IMG nem mondja vissza versenyt, addig ő élvez elsőbbséget, hogy Budapesten versenyt rendezzen, és más nem léphet a helyére. Kívülről mindenesetre nehezen érhető, hogy az MTSZ főtitkára miért nem azért fáradozik, hogy a kormány döntésének megfelelően, a magyar játékosok érdekeit figyelembe véve egy hazai jogtulajdonú torna megrendezését segítse elő.

Lapunknak Márky Jenő azt mondta, a női profi teniszben ez olyan példátlan eseménysorozat, amelyre nincs magyarázat. A WTA-tornarendezések terén legtapasztaltabb magyar úgy véli, a WTA berkein belül válságstábnak kellett alakulnia, továbbá arra számít, néhány napon belül döntés születik a kérdésben.