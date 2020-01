Veszélyesen közel sodródott egymáshoz egy orosz és egy amerikai hadihajó

Isteni közbeavatkozásnak tartja a terrorszervezet, hogy az Egyesült Államok likvidálta a dzsihadisták ellenségének számító iráni tábornokot.

Nagy segítséget nyújtott Trump Kászim Szulejmáni megölésével a magát Iszlám Államnak (IÁ) nevező terrorszervezetnek – vélte a napokban több hazai lap is, és sejtésük most beigazolódni látszik.

Az iraki siíta fegyveresek ideiglenesen együttműködtek az amerikai haderővel is a közös ellenséggel, az Iszlám Állammal szemben – Szulejmáni halála azonban megbontotta ezt törékeny szövetséget. A megtorlásként elrendelt iráni rakétacsapások után ráadásul leállt az iraki katonáknak nyújtott NATO-kiképzés is, a szövetséges erők jelenleg magukat védik bázisaikon. Ha mindez nem lenne, elég a Trump a szíriai csapatkivonásokkal hátba szúrta a korábban szövetségesnek számító, az Iszlám Állam ellen kíméletlen harcot folytató kurdokat is, akik egyedül maradtak a törökök határ menti offenzívájával szemben.

Az Egyesült Államok eközben folytatja félhivatalos háborúját Iránnal: légicsapások helyett ezúttal szankciókkal operálnak – az MTI beszámolója szerint az amerikai kormány 17 szankciót hozott iráni vállalatok és személyek ellen. A büntetőintézkedések az iráni ipar több ágazatát, köztük az acél- és a textilipart, az építőipart és a bányászatot érintik. A döntésről pénteken Mike Pompeo számolt be, hozzátéve, hogy a szankciókat válasznak szánják az iraki amerikai támaszpontokat ért iráni rakétacsapásokra - vagyis, folytatódik az adok-kapok, amiben a két fél minden esetben csak megtorol valamit. Pompeo kitért az ukrán utasszállító repülő tragédiájára is, és - megismételve a korábbi amerikai álláspontot - azt mondta, iráni rakétatámadás okozhatta a 176 halálos áldozattal járó tömegkatasztrófát. Pompeo a sajtótájékoztató után közleményben Kuba ellen is büntetőintézkedést jelentett be: közölte, hogy az amerikai kormányzat korlátozza az Egyesült Államok és Kuba között közlekedő kereskedelmi repülőjáratokat, kivéve a havannai José Martí nemzetközi repülőtérre irányuló forgalmat.