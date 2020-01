Szabad szemmel: Orbán feltételeket szab a Néppártnak, miközben nyilvánvalóan kifelé igyekszik

Nemzetközi sajtószemle, 2020. január 11.

Orbán Viktor ingyenessé teszi a meddőség elleni kezelést, mert úgy döntött, hogy felveszi a küzdelmet a demográfiai hanyatlással szemben, ami egyben összefügg azzal, hogy hallani sem akar a bevándorlásról. A hivatalos célkitűzés az, hogy 2030-ra 2,1-re emelkedjen az egy asszonyra vetített gyermekszülések száma. A mutató jelenleg 1,5-en áll. A politikus, aki a hagyományos családmodell megőrzését hirdeti, egyúttal a nyugati keresztény civilizáció megőrzésére hivatkozva próbál hatni e tekintetben a nőkre. Szerinte a bevándorlás megadást jelent. Arra figyelmeztet, hogy fennáll a lakosságcsere veszélye, de meg kell őrizni a nemzet értékeit és erkölcseit, amit csakis úgy lehet elérni, ha belső forrásokból újul meg a népesség. Ezt a nacionalista álláspontot már csaknem egy éve egy budapesti nemzetközi konferencián is kifejtette. Novák Katalin azt mondja, ha minden érintett párt hozzásegítenek a gyermekáldáshoz, akkor ezzel megszűnik a demográfiai probléma. A lépést sürgeti a munkaerőínség is. Németország azt vallja, hogy a bevándorlás enyhít a társadalom elöregedésén is, ám ezzel Orbán egyáltalán nem ér egyet. Az ellenzék részéről a DK-s Molnár Csaba ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a Fidesz politikája abban az értelemben is hozzájárult a gyerekszületések számának csökkenéséhez, hogy sok fiatal kivándorolt és inkább ott alapít családot.