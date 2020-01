Tovább romolhat a helyzet januárban és februárban Ausztráliában

Pénteken zárult Las Vegasban az Elektronikai Javak Fogyasztói Vására. Ezen szokás szerint a legújabb tévéket, telefonokat, robotokat, járműveket, háztartási eszközöket, egészségügyi berendezéseket mutatták be a gyártók.

Több mint 4500 kiállító jelent meg a kaszinók városában, a látogatók száma a négy nap alatt a 2,9 millió négyzetméteren meghaladta a 170 ezret. A kiállítás legnagyobb játékosai, az Amazon és a Google mesterséges intelligenciájú (MI) személyi asszisztenseiket fényezték. A Google szerint az övékét 90 országban 500 millió ember használja naponta. Eközben az Amazon Alexa-asszisztens Echo hangszórói a globális piac 25 százalékát tarolták le. Bár kétséges, hogy az embereknek szükségük van-e igazán okos MI asszisztensekre, legtöbben csak alapfeladatok elvégzésére - mint zenelejátszás vagy időjárás ellenőrzés - használják őket. Az önvezető autók is messze állnak még a megvalósulástól, de vannak már olyan jellemzőik, amik segítik a vezetés biztonságát. A Samsung bemutatta Exynos Auto V9 elnevezésű processzorát, amely 12 kamera képe alapján segíti az autó irányítását, és több képernyőt is ki tud szolgálni, köztük az utasokat szórakoztatóakat is. Az Amazon Alexával felszerelt Lamborghiniket és a Rivian startup által gyártott elektromos terepjárókat is bemutatott. Az új intelligens autóbiztonsági rendszerek lehetnek az idei CES-en bemutatott leghasznosabb és legpraktikusabb eszközök. A Samsung NEON nevű gyártmánya egy digitálisan előállított, meglepően élethű virtuális ember, „aki” sokkal életszerűbb együttműködésre képes a valódi emberekkel, mint az eddigi mesterséges intelligenciák. Asszisztensként vagy recepciósként lehet őket alkalmazni, de állítólag színészi munkára is használhatók. Fontos, hogy nem gépeket építenek, a létrejövő emberek ugyanis kizárólag a képernyőn léteznek, így kommunikálni is csak azon keresztül lehet velük. A Samsung fejlesztése a GEMS nevű - derékra és combra húzható, motoros szerkezetet, egy ,,testtartásjavító és motiváló rendszer". A GEMS a testmozgás támogatásával erősíti az izomzatot, javítja a testtartást, miközben tehermentesíti az ízületeket. A szerkezet nemcsak az egészségesek testmozgását támogatja, hanem - elsősorban - azokét, akik mozgásszervi panaszoktól szenvednek, mozgáskorlátozottakét, idősekét, akiknek már gondot okoz a járás vagy akár a székből való fölállás is. A Samsung háromféle GEMS-t fejlesztett ki, ezek célzottan a csípő, a térd és könyök segédeszközei lehetnek. Az egyik legnépszerűbb kütyűt is a Samsung hozta el, a kicsi, teniszlabda méretű sárga robotja, a Ballie az okosotthonhoz csatlakozó műszereket is képes vezérelni. Emellett odafigyel a házi kedvencekre, figyeli az életünket és ha olyan információhoz jut, amelyről úgy gondolja, fontos lehet tulajdonosának, máris tájékoztatást ad.



Az idei CES legjobb innovációinak járó díjat kiérdemlő LG ThinQ elöltöltős mosógép a mesterséges intelligenciát használó motorral és terméktámogatási szolgáltatással érkezett. Az új eszköz nem csak a ruhatöltet mennyiségét és súlyát képes felmérni, de a szövetek típusát is azonosítja minden programindítás előtt. Optimalizálja a beállításokat a lehető legjobb mosási eredmény eléréséhez. A készülék ezzel nem csak a hatékonyságot növeli, de 15 százalékkal meghosszabbítja a ruhadarabok élettartamát is. Az Uber és a Hyundai olyan négyszemélyes repülőtaxit mutatott be, aminek a prototípusa 2023-ban működhet, egyelőre emberi pilótával. Segwayjel közlekedő turistákat - biztonsági őröket a plázákban már mindenki látott - , a cég ezúttal új szerkezetbe, az S-padban ülteti, mint egy karosszékben. Zárt területeken, repülőtereken lesznek használatosak. Természetesen voltak még a show-n kevésbé használható, sőt teljesen használhatatlan kütyük is, amelyek valószínűleg sohasem kerülnek az üzletekbe. Vajon szükség van-e az okosgrillezőre, ami sütés közben méri a hús hőmérsékletét és eszerint állítja a hőfokot, vagy olyan fogkefére, ami jelzi, ha szerinte túl keményen használjuk. Lehet, hogy hasznosabb a fejpánt, ami méri agyhullámainkat és segít relaxálni.