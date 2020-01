Óriási füstoszlopot köhögött a levegőbe Fülöp-szigetek egyik legaktívabb tűzhányója, 8 ezer embert evakuáltak

Elődje Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolásának ügye miatt kényszerült lemondani, miután felmerült érintettsége.

Robert Abela ügyvéd, parlamenti képviselő személyében a Máltán kormányzó Munkáspárt megválasztotta szombaton új elnökét, aki egyúttal az ország új miniszterelnöke lesz - jelentette be vasárnap hajnalban Chris Cardona, a párt alelnöke. A bejelentéskor a szavazatszámlálás még nem fejeződött be, de Abela nyolc százalékponttal vezetett egyetlen vetélytársa Chris Fearne miniszterelnök-helyettes előtt.



A 42 éves Robert Abela várhatóan hétfőn teszi le az esküt mint miniszterelnök. 2017 óta parlamenti képviselő, és a most távozó kormány jogi tanácsadója volt. Apja, George Abela korábban az államfői tisztséget töltötte be.

Joseph Muscat leköszönő pártelnök-kormányfő - aki Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolásának ügye miatt kényszerült lemondani, miután az újságíró-gyilkosságban felmerült érintettsége . Pénteken tartotta meg búcsúbeszédét, ebben kifejezte sajnálkozását a súlyos bűneset miatt, de magát is áldozatnak állította be: kijelentette, hogy ez neki is kárt okozott, valamint nagy árat fizetett azért, hogy az ügy még az ő hivatali ideje alatt "megoldódjon".