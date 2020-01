Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait, ellenőrizze szelvényét!

Az önkormányzati cég hamarosan csődeljárást kezdeményezhet a közszolgáltató ellen.

9 hónapja nem fizeti ki a gyömrői szemétszállítást a regionális hulladékkezelő vállalat, 2019 decemberének végén már közel 70 millió forinttal tartozott a közszolgáltató a Gyömrői Városüzemeltetésnek - derül ki a helyi Signal TV riportjából. Gyömrő a kecskeméti székhelyű DTKH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel áll szerződésben. Ez a közszolgáltató összesen 99 településen lát el hulladékgazdálkodási feladatokat. Az ő alvállalkozójuk a gyömrői városüzemeltető cég, a Gyömrői TÜF Kft. is. Ennek ügyvezetője, Agócs Zoltán azt nyilatkozta, ebben a 9 hónapban is elvégezték a feladatot, minden dolgozót és költséget kifizetett, de likviditásuk végére értek:

"Év végén hangnemet váltottunk, és a rengeteg kérés, könyörgés után már ügyvédi levélben követeltük a tartozás kifizetését" – mondta Agócs. Ezt követően a DTKH kérésére megállapodtak abban, hogy 2020 május végéig több részletben kifizetik a tartozásukat. Az első részlet december 31-ig volt esedékes, de már ezt sem fizették ki – tette hozzá az ügyvezető.

- értesült a Signal TV. Az ügyben többször keresték a DTKH vezetőjét, de nem álltak szóba velük.



Agócs szerint az önkormányzati cég még vár pár napot, de ha a DTKH nem kezdi meg a felhalmozott tartozás törlesztését, csődeljárást fognak kezdeményezni a közszolgáltató ellen.

Szemét-krízis, mint politikai fegyver

Hasonló eseménysorozat játszódott le Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyében, a Zöld Híd BIGG NKft. ellehetetlenítésekor: az állami NHKV kivéreztette a térségi hulladékszállítót, a Fidesz pedig "az ellenzéket" tette felelőssé az utcán felgyűlő szemétért, mielőtt annak elszállítását átvette a Zöld Híd eszközeivel dolgozó katasztrófavédelem. Gödöllőn ezt az ellenzékinek mondott polgármester, Gémesi György távozása követte. De hasonló látszik kibontakozni a fővárosban is, csak nagyobb léptékben: a budapestiek által szemétdíjként befizetett évi 30 milliárd forint mintegy harmadát, 7-11 milliárdot egyszerűen elvenne az állami kukaholding, érdemben veszélyeztetve ezzel a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) működését. Karácsony Gergely szerint a kukaholding vezetője a miniszterelnök ígérete ellenére megsérti Orbán Viktor és Tarlós István exfőpolgármester 2018-as, FKF-re vonatkozó kifizetésekről szóló megállapodását is.

Györőben is lehet miért politikai szálat keresni a szemétszállítás ellehetetlenítésében: a városban tavaly októberben több mint kétszer annyi szavazatot szerzett a polgármesterként újrázó Gyenes Levente, mint a fideszes jelölt - hiába, hogy a városvezetőt korábban adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt felfüggesztett börtönre ítélték - és a képviselő-testületbe is csupán egyetlen fideszes jelölt jutott be.