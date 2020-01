Szlovák tüntetők miatt korlátozzák több magyar határátkelő forgalmát

Erővel módosíttatná a fenntartó egy fővárosi iskola pedagógiai programját, de a tantestület ellenáll. A két tannyelvű oktatás jövője forog kockán.

A Budapest XVIII. kerületében működő Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola ellehetetlenülésétől tartanak az intézmény tanárai, tanulói és a diákok szülei. A Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetése ugyanis azzal állt elő: a következő tanévben indítandó két első osztály közül csak az egyik lehet két tannyelvű, a másiknak normál tantervűnek kell lennie. A fenntartó ezzel egy lassan tíz éve jól működő gyakorlatot szüntetne meg. Igaz, ehhez az iskola pedagógiai programján kellene módosítani, ami a tantestület hatáskörébe tartozik. Az iskolavezetés eddig nem tett eleget a tankerület „kérésének”. Kérdés: meddig állhatnak ellen? Az előzményekről egy lapunkhoz eljuttatott levélben számolt be az iskola közössége. Mint írták, az iskola 1999. szeptemberétől működik két tannyelvű intézményként. Bár kezdetben csak egy magyar-angol osztályt indítottak, a két tannyelvű oktatás hamar népszerűvé vált a szülők körében – olyannyira, hogy a nyelvi osztályba egyre nagyobb lett a túljelentkezés, a „normál” osztályba viszont egyre kevesebben íratták be gyermekeiket. Az intézményvezetés és az iskola korábbi fenntartója, a XVIII. kerületi önkormányzat 2010-ben döntött úgy: mindkét első osztály két tannyelvű lesz. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy az első két tanévben minden diák magyar-angol osztályba jár, az iskola saját nyelvi programjának keretében a hagyományos angolórák mellett az éneket, technikát és testnevelést tartják angol nyelven. A második év végén felmérik a tanulók kialakult készségeit, terhelhetőségét. Harmadiktól a diákok oktatása kettéválik emelt, illetve kéttannyelvű csoportokra. Akik előbbibe kerülnek, normál tantervű osztályban folytatják tanulmányaikat, de az angolt továbbra is emelt óraszámban tanulják. A program mind a mai napig sikeresen működik, az iskola közösségét ezért is érte hidegzuhanyként, amikor a tankerületi igazgató, Bak Ferenc tavaly március végén közölte: az egyik osztályt már első évfolyamtól normál tanterv szerint kell indítani. A beiratkozási időszak közelsége miatt ezt végül elnapolták, de a levélírók szerint a tankerület továbbra is próbál nyomást gyakorolni a tantestületre, hogy módosítsák a pedagógiai programot, és a 2020/2021-es tanévben már csak egyetlen két tannyelvű osztály induljon.

A tankerület álláspontja szerint erre azért van szükség, mert az, hogy a Kapocsban nincs normál tantervű első osztály, „hatását tekintve alkalmas arra, hogy a köznevelés területén az esélyegyenlőség elvének érvényesülését aláássa, vagy annak érvényre juttatását bármilyen mértékben akadályozza”. Vagyis azt sérelmezik, hogy azok a Kapocs körzetében élő tanköteles diákok, akiket szüleik már első évfolyamtól normál osztályba szeretnének járatni, ezt nem tehetik meg az iskola „speciális szolgáltatása” miatt. A tankerület szerint ezeknek a szülőknek „számottevő nehézséget” okoz az iskola, mert – a szabad iskolaválasztás jogára hivatkozva – olyan helyzetbe hozza őket, hogy gyermekük felvételét, átvételét ne a körzetes iskolába kérjék. – A környékünkön legalább három olyan iskola van, ahova azok a szülők, akik nem akarják, hogy gyermekeik az első két tanévet magyar-angol osztályokban töltsék, beírathatják gyermekeiket – nyilatkozta lapunknak a Kapocs egyik tanára. Hozzátette: iskolájukba több hátrányos családi hátterű gyermek is jár, akiknek nagy lehetőséget jelent a magyar-angol oktatás, az intézmény szempontjából ez jelenti az esélyegyenlőséget. Felidézte, korábban épp azért volt szükség arra, hogy mindkét első osztályt két tannyelvűként indítsák, mert a normál tantervű osztályba nagyon kevesen jelentkeztek, ami az iskola működését veszélyeztette. A nevelőtestület január 15-ig kapott határidőt a tankerülettől a pedagógiai program módosítására, de a tanárok továbbra is kitartanak a jelenlegi program folytatása mellett. Abban bíznak, az idei beiratkozásig sikerül jobb belátásra bírni a tankerületet.