Tiborcz István nem bírt a visegrádi üveghegy-hotellel

A szállodát annak idején az ír kézben lévő Tourist Projects Kft. kezdte el építeni, ám a 2008-as világválság miatt a rá következő évben félbehagyták. A torzó aztán 2016-ban került a miniszterelnöki vő érdekeltségéhez, gyaníthatóan eléggé kedvezményes áron. A BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. a Longoria Holdingon keresztül zsebelte be az épületkezdeményt, és módosított a tervein, ezért 2018-ban benyújtott egy előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, melyet akkor az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya jóvá is hagyott, ám az építkezést Tiborczék végül mégsem fejezték be. Az Mfor.hu szerint mostanra új környezeti hatástanulmány készült, amit az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztályához a MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. nyújtott be. Ennek pedig Szíjj László a tulajdonosa, vagyis Tiborcz István túladott a visegrádi szállodaérdekeltségén. Az újabb hatástanulmány elkészítésére a lap szerint azért volt szükség, mert az új tulajdonos ismét változtatott a szálloda tervein. Eszerint Szíjj igyekszik a tájba illeszteni a szállodát, annak befejezéséhez további fakivágásra nincs szükség, viszont az utolsó simítások elvégzése után a tervek szerint kialakítanak egy parkot, elültetnek 188 fát, valamint "zöldhomlokzati sávok, intenzív zöldfal, zöldfelületek, zöldtetők és futtatott zöldfalak" segítségével igyekeznek majd még jobban a környező erdőbe simítani az üveghegyet.