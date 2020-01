Hatalmas érdeklődés az évszázad perén, Jan Kuciak gyilkosa beismerte tettét

Beismerte tettét a Kuciak-ügy egyik vádlottja, Miroslav Marcek. Elismerte, ő gyilkolta meg a szlovák oknyomozó újságírót, és jegyesét, Martina Kusnírovát, valamint Molnár Péter gútai vállalkozót is.

A bazini Különleges Büntetőbíróság előtt hétfőn kezdődött meg az ügy főtárgyalása. A két megrendelő, Marian Kocner és Alena Zsuzsová mellett a két elkövető, Marcek, illetve Szabó Tamás bérgyilkos ült a vádlottak padjára. Az ügyész az ülés kezdetén ismertette a vádpontokat. A Kuciak-ügy egy piramishoz hasonlít. Ennek tetején a befolyásos politikai kapcsolatokkal rendelkező dúsgazdag vállalkozó, Marian Kocner áll, aki amiatt rendelte ez az újságíró meggyilkolását, mert az leleplező cikkeiben feltárta Kocner korrupciós ügyeit, egyéb üzelmeit, illetve azt, hogyan ékelődött be a politikába. Kocner bízta meg közvetítőjét, Alena Zsuzsovát a gyilkosság levezénylésével. A nő bevonta Andruskó Zoltánt, aki szintén közvetített a gyilkosság megrendelésében. Andruskót már jogerősen elítélték az ügyben. Vádalkut kötött az ügyészséggel, így némi kötélhúzást követően 15 éves börtönbüntetésre ítélték, most ő a vád koronatanúja. Szlovákia történetének legnagyobb érdeklődéssel várt peréről, az "évszázad eljárásáról" van szó, hiszen sokan azt remélik, kiderül, a szervezett bűnözés mennyire játszott össze a politikai élet vezető személyiségeivel. Grigorij Meseznikov ismert politológus a Der Standardnak elmondta, az ügy „új lendületet adott a politikának”. A pártoknak is oda kell figyelniük az eljárásra, amely elsősorban a jelenlegi kormány legerősebb pártját, a Smert érintheti érzékenyen. A Robert Fico volt miniszterelnök által fémjelzett politikai erő több politikusa ugyanis szoros kapcsolatban állt Kocnerrel, aki támogatta is a Smert. Ján Kuciakot és Martina Kusnírovát 2018. február 21-én gyilkolták meg nagymácsédi (Velká Maca) házukban. A hatóságok sokáig sötétben tapogatóztak, a közvéleményt azonban annyira felháborította az ügy, hogy polgárjogi mozgalom indult annak felgöngyölítéséért. Tüntetéseket tartottak, az emberek dühe Robert Fico akkori kormányfőre és belügyminiszterére, Robert Kalinákra irányult. Mindketten lemondásra kényszerültek, Fico azonban maradt a Smer élén és minden esély megvan arra, hogy a párt hatalmon maradjon a február végén esedékes parlamenti választást követően is. A nyomozás fél év után kapott lendületet. Először Andruskót tartóztatták le, aki azonnal jelezte, együttműködik a hatóságokkal. Saját állítása szerint meg is könnyebbült, hogy rács mögé került, mert már a saját életéért aggódott. Elmondta, Zsuzsová 50 ezer eurót, illetve 20 ezer eurós adóssága elengedését ajánlotta neki.