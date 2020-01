Erzsébet királynő nehéz szívvel engedi önállósodni Harry herceget

Egy az interneten megjelent felvétel szerint éleslőszert vethetnek be az iráni megmozdulások résztvevői ellen.

A perzsa államban már harmadik napja tartanak a megmozdulások a hatóságok ellen, mert – feltételezések szerint – el akarták tussolni, hogy az ukrán légitársaság gépét szerda hajnalban a helyi légvédelem lőtte le. A katasztrófában 176-an haltak meg, köztük sok iráni állampolgár. A hivatalos verzió szerint amikor a vallási vezető, Ali Hamenei pénteken értesült attól, nem a gép hibája, hanem az iráni légvédelem idézte elő a tragédiát, maga kérte a tények nyilvánosságra hozatalát. Az állításnak azonban sokan nem adnak hitelt. A közösségi oldalakon felbukkant felvételeken a tüntetések hátterében fegyverropogás zaja hallható. Vérző embereket is látni. Más videókon a belbiztonságiak gumibotokkal ütlegelték az embereket. Az iráni rendőrség hétfőn tagadta, hogy éleslőszert vetett volna be. A Reuters szerint a tüntetések több másik városra terjedtek rá, így Sirazra, Iszfahanra, Hamedanra. Egy a Twitteren látható felvétel szerint a tömeg azt skandálta: „Megölték az elitünket és mullahokat ültettek a helyükbe”, vagyis a tömeg már az 1979-es iszlám forradalom ellen is tüntet. A Washington Post közlése szerint több egyetemen tartottak megmozdulásokat. Ali Rabiei kormányszóvivő hétfőn tagadta, hogy el akarták volna tussolni a gép lelövésének valódi körülményeit. Mint mondta, sok bírálat érte a hatóságokat, de nem igaz az a feltételezés, hogy el akarták leplezni a valóságot. Donald Trump amerikai elnök még vasárnap a Twitteren azt írta, a rezsim ne lőjön a tüntetőkre. Ugyanakkor a müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője, Wolfgang Ischinger a német ZDF-nek adott interjújában óva intett a tüntetők nyílt támogatásától, mert szerinte így még inkább elmérgesedhet a helyzet. Úgy vélte, visszafogottságot kell tanúsítani. Vadim Prisztajko ukrán védelmi miniszter közlése szerint a légikatasztrófában meghalt áldozatok országai január 16-án Londonban egyeztetnek arról, milyen kártérítést követeljenek Irántól. A rezsim szinte egyik pillanatról a másikra kapcsolt támadóból védekező üzemmódba. Miután Kasszem Szulejmánival az Egyesült Államok dróntámadás révén végzett, majd Teherán az amerikai hadsereg iraki támaszpontjait támadta, fagyossá vált a viszony a két ország között. A gép lelövése részleteinek napvilágra kerülése után azonban nagy nyomás nehezedik az iráni vezetésre. Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az Axios ügynökségnek adott interjúban egyenesen úgy vélte, nőtt az esélye annak, hogy megállapodás jöjjön létre Washington és a perzsa állam között.