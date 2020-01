A Mészáros & Felcut Kft-től 443 millió forintot követel a NAV

Ez nem az a Mészáros. És Felcut sem Felcsút.

Furcsa cégnévre bukkanhatott a jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók tavaly őszi listáján az, akinek valamiért az ilyen dokumentumok böngészése a hobbija - kezdi cikkét a G7.hu . Az anyag így folytatódik:

Az adóhivatal által közzétett kimutatás 25. helyén ugyanis egy bizonyos Mészáros & Felcut Kft. szerepelt, amelytől összesen közel 443 millió forintot követel a NAV.

A cikk írója hozzáteszi: "Valószínűleg kevés ember van Magyarországon, akinek a vállalat nevéről – a betűhiány ellenére – nem a miniszterelnök néhány év alatt leggazdagabb magyarrá váló felcsúti barátja jut az eszébe. Pedig úgy tűnik, hogy ehhez a céghez nincs köze Mészáros Lőrincnek, egyszerűen csak valaki jó ötletnek tartotta lényegében róla elnevezni a vállalatát, majd elcsalni némi adót." A lap szerint a Mészáros & Felcut Kft. egyébként kifejezetten fiatal cég, kevesebb mint három éve, 2017 tavaszán alapították. Ráadásul véletlenül sem Felcsúton, hanem onnan nagyjából 80 kilométerre, Gyömrőn, egy vélhetően többlakásos házban. A Mészáros & Felcut Kft. 156 millió 257 ezer forintnyi adófizetési kötelezettségről felejtett el így számot adni. A NAV azonban ennél is jóval több pénzt követel rajtuk. Az adóhiány után ugyanis mulasztási és adóbírságot is ki lehet szabni. A hatóság pedig élt is ezzel, olyannyira, hogy az őszi lista szerint a be nem vallott adón felül további 288 milliót követeltek a cégtől. Így a teljes követelés meghaladta a 443 millió forintot, aminél csak 14 cég és magánszemély hozott össze többet abban az időszakban. A G7.hu azt írja, a cég azóta sem fizette meg adósságát a NAV felé.