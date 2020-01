Marad a köd és a borús idő szerdán, néhol hószállingózás, ónos szitálás is lehet

Magyarok voltak az áldozatok, és a gyilkosok túlnyomó része szintén magyar volt, egyek vagyunk a fájdalomban - mondta a polgármester.

Budapest 12. kerületében

XII. kerületi Turul-szoborra felvésett áldozatok névsorában nincs helye" - tette hozzá.

Ahogy arról korábban a Népszava is beszámolt , Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester még tavaly, az új képviselő-testület alakuló ülésén kezdeményezte, hogy vegyék le a saját nagyapja nevét a kerületi turul-szoborról, ugyanis Rab László tanulmányából egyértelműen kiderült, hogy Pokorni József tevékenyen részt vett a budapesti nyilas tömeggyilkosságokban, szemtanúk szerint pedig több zsidót maga lőtt agyon. A háborús bűnökért azért nem állították bíróság elé, mert még az ostrom alatt meghalt. A névtábla elhelyezését nem Pokorni Zoltán kezdeményezte, nagyapja múltjáról pedig nem tudott, ahogy korábban nem tudott édesapja ügynökmúltjáról sem - utóbbi miatt vonult vissza egyébként az országos politikától, konkrétan a Fidesz elnöki és frakcióvezetői pozíciójáról mondott le még 2010-ben. Most a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége honlapján a lapunkban is publikáló Kácsor Zsolt írt beszámolót arról , hogyhétfőn tartottak megemlékezést azoknak az ártatlan és védtelen áldozatoknak az emlékére, akiket a nyilasok 75 évvel ezelőtt mészároltak le a környéken, és hogy az eseményen Pokorni Zoltán is felszólalt. A Maros utcai rendelőintézetben Kun Páter vezetésével 84 embert öltek meg 1945. január 12-én. A városmajori öldökléssorozat során két nappal később a közeli Bíró Dániel kórházban 150 embert végeztek ki, majd újabb három nappal később az Alma utcai zsidó szeretetotthonban 94 védtelen öreget lőttek halomra. A cikk szerint Pokorni Zoltán papír nélkül mondott megrendítően fájdalmas beszédet, és nagyapjáról, Pokorni Józsefről is szólt, akit ő maga csak családi elbeszélésekből ismerhetett: melegszívű, templomba járó, barátságos embernek írták le neki. Majd úgy folytatta a polgármester, hogy a nagyapja 1944 decemberében elhagyta a családját, a nyilasokhoz csapódott, és ebben a három városmajori tömeggyilkosságban meghatározó, aktív szerepet vitt. "AMajd emlékeztetett, hogy a holokauszt előtt magyarokra és zsidókra szakították szét a magyar társadalmat, de szerinte ezt a hibát nem szabad még egyszer elkövetni. Többes szám első személyben arra hívta fel a hallgatóságot, hogy "az áldozatoknak ne csupán a zsidó voltukat lássuk, hanem teljes valójukat, magyarságukkal együtt, és hogy a gyilkosokban se csak a gyilkost lássuk, hanem azt, hogy hogyan válik valaki azzá". "Amiért én itt vagyok, az az, hogy kimondjam: egyek vagyunk a fájdalomban" - e szavaknál Pokorni Zoltánnak elcsuklott a hangja, és beszédét sokáig nem tudta folytatni. Miután leküzdötte könnyeit, úgy folytatta, hogy a polgármesteri szék lehetőséget ad számára ahhoz, hogy – ha nem is jóvátegyen, hiszen jóvátenni nem lehet, hanem – legalább rendbe tegyen néhány dolgot. "Nem csak mint egy nyilas gyilkos unokája, hanem mint a kerület vezetője, akinek feladata, hogy a szimbolikus dolgokban is rendet tegyen" - tette hozzá. Pokorni Zoltán további fontos megállapításai a beszédből: