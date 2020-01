Lejárt a munkaideje, Újpesten leszállt a vonatról a mozdonyvezető is

Jön a várva-várt hidegfront és elsöpri a ködöt.

A napok óta hidegpárnás időjárási helyzetet okozó anticiklon lassanként leépül, vasárnapra virradóra északnyugat felől hidegfront érkezik - írja az Időkép . A front elsősorban nyugaton okozhat csapadékot, a magasban történő lehűlésnek köszönhetően ez egyre inkább havas eső, hó lehet. A front érkeztével az északira-északnyugatira forduló szél is elsősorban a Dunántúl nyugati felén támad fel, vasárnap itt erős, viharos lökések is lehetnek. Ez pedig véget vet a napok óta tartó szürke, egyhangú időnek és kisöpri a hidegpárna alatt egyre jobban felgyülemlő szmogot. Hétfőre aztán keleten is feltámad az északi-északkeleti szél, egyre többfelé felszakadozhat a felhőzet, és süthet ki a nap. A csúcshőmérséklet 2 és 6 fok között alakulhat. A folytatásban már változékonyabb, frontokkal tarkított idő jöhet, így bár éjszakánként még többfelé párás, ködös lehet a levegő, tartós hidegpárna kialakulására nincs esély.