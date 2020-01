Második fázisában a Trump elleni eljárás

Alig néhány órával az orosz elnök évindító beszéde után Dimitrij Medvegyev váratlanul benyújtotta lemondását.

Teljesen új politikai berendezkedést vázolt fel Vlagyimir Putyin a törvényhozás két kamarája előtt megtartott szokásos évindító beszédében. Az államfő minden bizonnyal hatalma megtartásának tervét körvonalazta - közeleg 2024, sorozatban második (összesen negyedik) elnöki mandátumának vége, és az érvényes jogszabályok szerint a most 67 éves politikus nem indulhat újra a tisztségért. A cikluskorlátozás megkerülésére korábban - átmenetileg - szerepet cserélt Dimitrij Medvegyevvel - Putyin 2008 és 2012 között miniszterelnökként vezette Oroszországot, míg bizalmasa töltötte be az államfői posztot. Most valószínűleg tartósabb váltásra készül: a parlament jogköreinek kiterjesztését és a mindenkori államfő hatalmának mérséklését javasolta. A változtatásokhoz Putyin alkotmánymódosításokat kezdeményezett, s ezeket megerősítő népszavazásra kívánja bocsátani. Alig néhány órával beszéde után Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök váratlanul benyújtotta lemondását. A kormányfő 8 év után távozik posztról. Döntését az elnök által bejelentett nagyszabású változtatásokkal indokolta. Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő azt valószínűsíti, hogy Medvegyevnek az elmúlt évek akut gazdasági válsága miatt kell távoznia. 2013 óta az orosz GDP növekedése folyamatosan 2,5% alatt maradt, és a tartósan rosszul teljesítő gazdaság, valamint a reáljövedelmek jelentős csökkenése Putyin népszerűségét is komolyan visszavetette. Erre utal az is, hogy az elnök évindító beszédében “világossá tette, hogy az elmúlt években elhangzott szociális ígéretek rendre nem teljesültek.” Sz. Bíró Zoltán úgy vélekedett: Medvegyev távozása akár egy gazdasági fordulatot is előrevetíthet. Ezt sejteti Putyin döntése, hogy új kormányfőnek Mihail Misusztyint, az orosz adóhivatal eddigi vezetőjét jelölte. De ez egyben arra is utal, hogy a kormány élén az eddigi miniszterelnöknél is súlytalanabb technokrata áll majd.