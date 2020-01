Az ügyészség szerint rendben volt, hogy Simonka szabadlábon maradt

Miután Orbán Viktor felháborodott a „börtönbizniszen”, a Kúria jogelemző csoportot állított a témára – erre állítólag korábban is igény volt már.



Két kényes ügyben is nyilatkozott az InfoRádió Aréna című műsorának a Kúria elnöke: Darák Péter elsőként szülői felügyelet és a feltételes szabadon bocsátás jogintézményeiről beszélt – nyilvánvalóan a győri kettős gyermekgyilkosság kapcsán, amikor a börtönből épp csak szabaduló apa láthatásán végzett saját és nevelt gyerekével, majd öngyilkos lett.

Beavatkozni nem kell, mérlegelni annál inkább

Az elnök ebben az esetben megvédte a bírósági eljárásokat. Mint mondta,

konkrét eseteket elemezve nem állapítható meg, hogy a joggyakorlat helytelen irányba haladna, illetve az, hogy mindez közvetlenül a Kúria beavatkozását tenné szükségessé.

Tény ugyanakkor szerinte, hogy a feltételes szabadon bocsátás nem alanyi jog, és az erről döntő bírónak gondolnia kell a társadalom védelmére. Darák szükségesnek tartja a büntetés-végrehajtási bírók alaposabb képzését – álláspontjáról már szóban tájékoztatta Varga Judit igazságügyi minisztert, és írásos véleményt is küld majd neki.

Orbán mérges, a Kúria vizsgálódik

A döntés 12 ezer kártérítési pert érinthet. A rossz körülmények között fogvatartott elítéltek kártalanítási pereivel kapcsolatban Darák Péter már nem fogalmazott ilyen egyértelműen. Orbán Viktor éveleji sajtótájékoztatóján kelt ki az ellen, hogy elítélt bűnözők összekapaszkodó ügyvédek és civil szervezetek támogatásával milliókat „vesznek le a magyar államtól”. A kormány gyorsan fel is függesztette az amúgy jogszerűen megítélt kártérítési kifizetéseket, amíg Európa Tanácsban és az Európai Parlamentben megvitatnák, tényleg jár-e ez a pénz a fogvatartottaknak.

A Kúria elnöke a rádióműsorban elmondta: joggyakorlat-elemző csoport felállítását rendelte el, amely az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottaknak járó kártalanítás iránti eljárások gyakorlatát fogja vizsgálni. Darák ugyanakkor hozzátette azt is, hogy az elemző csoport felállításának igénye nem most merült fel, ezt már tavaly is kérte az ország számos törvényszéke és Országos Bírósági Hivatal.

Az áldozatok kártérítése is odaveszhet

Bár Orbán a beszédében a civilek mellett nekiment az uniós bíróságnak is, mondván, a testület döntése miatt kell a kártérítéseket kifizetni, ebben tévedhetett. Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke viszont már Orbán megnyilatkozása után közölte, hogy ezeket a kártalanításokat magyar bíróságok ítélik meg, magyar törvények alapján. Ezekhez az ítéletekhez pedig az a törvény kellett, amit 2016-ban a Fidesz szavazott meg kétharmados többségével. Ez a törvény pedig úgy szól, hogy

a fogvatartottnak megítélt kártérítésből először le kell vonni az áldozatot megillető kártalanítást. Így sok esetben voltaképpen az áldozatoknak fizeti ki a pénzt a kormány.

A kifizetések felfüggesztéséről szóló bejelentés után, szerdán közösségi oldalán is kiadott egy közleményt a Magyar Helsinki Bizottság. Ebben azt írják:

"ahol a törvények alapján meghozott jogerős ítéleteket egy politikus utasítására semmibe lehet venni, ott nem a törvény uralkodik, hanem a politikus önkénye".