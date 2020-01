Lev kitálal: „Trump végig tudta”

Újabb, az elnökre nézve súlyosan terhelő tanú bukkant fel, aki jól ismeri az ukrán botrány hátterét. A szenátusban kihirdették a képviselőház vádpontjait.

Az elnök pontosan tudta, mi zajlik – nyilatkozta az MSNBC tévének Lev Parnasz. A szovjet időkben az ukrajnai Ogyesszában született, amerikai állampolgárságú üzletember az elmúlt évben Rudy Giuliani szűkebb csapatához tartozott. Jórészt az ő dolga volt, hogy előbb Petro Porosenko, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök környezetében kapcsolatokat keressen, illetve továbbítsa Donald Trump üzenetét: addig nem csak a már megszavazott katonai, de egyáltalán semmilyen segélyt nem kapnak, amíg nem jelentik be nyilvánosan, hogy vizsgálatot indítanak Joe Biden volt alelnök és fia, Hunter Biden, a Burisma nevű gázvállalat volt igazgatósági tagja ellen. Ez olyannyira fontos volt az elnöknek, hogy megtagadta a részvételt Zelenszkij beiktatásán. Sőt, végül Mike Pence alelnök sem utazott el Kijevbe, pedig az Oroszországgal fegyveres konfliktusban álló Ukrajnának és személy szerint az új elnöknek kulcsfontosságú lett volna az amerikai támogatást sugalló gesztus. Az ukránok szerettek volna kimaradni az amerikai belpolitikai csatározásokból, ezért húzódoztak Trump követelésének teljesítésétől. Még annak ellenére sem álltak kötélnek, hogy Parnasz az elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani konkrét utasítására eleve kemény hangon adta tovább az üzenetet. Parnasz a kampányfinanszírozási törvény megsértése miatt jelenleg is szövetségi eljárás alatt áll. A gyanú szerint ukrajnai vagy orosz forrásból származó pénzt juttatott Trump újraválasztására. Az elnök többször is tagadta, hogy ismerné Parnaszt, ám az üzletember azt állítja, hogy többször is találkoztak, beszéltek, és bár „nem golfoznak együtt” Trumppal, azért az pontosan tisztában van vele, kicsoda ő. Parnasz ukrajnai megbeszélései gyakran úgy kezdődtek, hogy felhívták Giulianit, aki a kihangosítón keresztül megerősítette, hogy a közvetítő az ő – vagy éppen közvetlenül az amerikai elnök – megbízásából jár el. – Különben miért fogadtak volna Zelenszkij környezetéhez tartozó emberek? Hát ki vagyok én? Azért találkoztak velem, mert szóltak nekik. Ez az, amit el akarnak titkolni. A terepen én végeztem nekik a munkát – érvelt az interjúban Parnasz. Azt is elmondta, hogy nem csak Trump, de az alelnök Mike Pence, sőt, William Barr igazságügyi miniszter is végig tisztában volt azzal, min ügyködik Giuliani. Szerinte kulcsfontosságú lehet, hogy John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó végül kitálal-e, mert ő is sokat tud a történtekről. Parnasz arról is beszélt, hogy egy Robert Hyde nevű férfi, aki Trump lelkes híve és most Connecticutban indul a képviselőségért, folyamatosan tájékoztatta őt Marie Yovanovich, az Egyesült Államok kijevi nagykövete tartózkodási helyéről telefon- és számítógéphasználatáról, sőt, még arról is, hogy éppen milyen biztonsági kísérete van. Yovanovichot, aki Giuliani szerint akadályozta a Bidenek elleni nyomozást, Trump leváltotta. Parnasz szerint Hyde alkoholista, és nem vette komolyan a tőle kapott üzeneteket – ám a külügy mégis Yovanovich biztonsága érdekében rendelte haza a diplomatát. A volt nagykövet most vizsgálatot követel annak kiderítésére, hogy valóban megfigyelés alatt tartották-e. Az amerikai szenátusban csütörtökön ünnepélyesen felolvasták a képviselőház Trump elleni vádpontjait – hatalommal való visszaélés és a kongresszus munkájának akadályozása – tartalmazó levelet, majd a szenátoroknak esküt kellett tenniük arra, hogy a pártérdekeken felülemelkedve fognak dönteni. Kedden kezdődik az impeachment második, ítélkező szakasza. A pártok nem tudtak előre megállapodni abban, hogy meghallgatnak-e újabb tanukat és beengednek-e korábban ismeretlen bizonyítékokat. Parnasz és ügyvédje szerint sikerült minden írásos bizonyítékot – dokumentumokat, e-maileket, telefonos üzenetváltásokat – időben, még az elnökkel szembeni vádpontoknak a szenátushoz való átküldése előtt feltölteni a képviselőház szervereire, így azok elvben bekerültek a hivatalos impeachment-iratok közé.