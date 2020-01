Balázs Attila elődöntős Bangkokban

A Német Labdarúgó-liga (DFL) bejelentette, hogy nem lesz szünet a labdarúgó-bajnokságokban a 2022-es katari világbajnokság alatt, igaz, az élvonalat illetően még nincs végleges döntés.

A vb-t szokatlan időpontban, november 21 és december 18. között rendezik. A DFL indoklása szerint a vb rajtja és a tavaszi bajnoki szezon hagyományos január végi rajtja között tíz hét telne el mérkőzés nélkül, ami gazdaságilag komoly nehézséget jelent a kluboknak.

"A csapatoknak két és fél hónapig úgy kellene fizetést adni a játékosoknak, hogy nincsenek tétmérkőzések és ezekből származó bevételek a jegyeladásoknak köszönhetően - indokolt Christian Seifert, a DFL elnöke. - A két alsóbb profi osztályban, a második és harmadik vonalban egész biztosan nem tartunk szünetet a bajnokságban. Az élvonalban is megoldást kell találnunk arra, hogy azok a csapatok, melyekben nem szerepelnek válogatott játékosok, ne maradjanak tétmérkőzés és bevétel nélkül. Itt már vannak klubok, amelyeknél a keret többsége valamelyik nemzeti csapatban szerepel, ezért kicsit összetettebb a kérdés, ezért még keressük a minden érintett számára megnyugtató megoldást."

Katarban a nagy nyári hőség miatt rendezik novemberben, illetve decemberben a vb-t.

Klinsmann edzői papírok nélkül

Elképzelhető, hogy nem ülhet le a kispadra a Bayern München elleni vasárnapi német élvonalbeli bajnoki mérkőzésen Jürgen Klinsmann, a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője. Az 55 éves szakembert november 27-én bízták meg a fővárosi együttes irányításával, de eddig nem mutatta be az edzői végzettségét igazoló dokumentumokat. A szakember azzal érvelt, hogy kaliforniai otthonában vannak a papírok, de kinevezése óta nem járt otthon. A Bild című lap szerint az is gondot okozhat, hogy Klinsmann Mexikóban szerezte meg edzői képesítését. Előfordulhat, hogy az ottani bizonyítványt nem fogadják el Németországban, ezen kívül a trénernek azt is igazolnia kell, hogy részt vett a német edzők számára három évente kötelező húszórás szakmai továbbképzésen. Ha Klinsmann nem tudja időben bemutatni a megfelelő igazolásokat, akkor segítője, Alexander Nouri ülhet csak le a kispadra a bajor sztárklub elleni mérkőzésen. A német szabályok szerint a kinevezés után maximum hat hétig lehet megfelelő papírok nélkül egy profi csapatot edzőként vezetni, ez az idő azonban lejárt.