Irán szerint nem szabad politikai ügyet csinálni az ukrán gép lelövéséből

A nyilvánvaló válság ellenére egy friss közvélemény-kutatás szerint a monarchia túl fogja élni a sussexi hercegi pár részleges visszavonulását is.

Egy meglepően nyugodtnak, jókedélyűnek tűnő Harry herceget láthatott a brit és nemzetközi közvélemény a csütörtök déli tévéközvetítésekben, amikor mind a huszonegy részvevő nemzet képviselőinek jelenlétében elvégezte a 2021. novemberében Angliában megrendezendő ligarögbi világbajnokság sorsolását a Buckingham-palotában. A protokoll-feladat ellátását megelőzően Sussex hercege tréfálkozva beszélgetett a kastély kertjében labdát kergető gyermekekkel, óva intve őket, hogy feldúlják a gyepet, ellenkező esetben „ő kerülne bajba”. A brit média feltételezése szerint a 35 éves hercegnek legalábbis egy időre ez volt az utolsó királyi „fellépése”. Várhatóan már a jövő héten Kanadába utazik, hogy csatlakozzon a korábban távozott Meghanhoz és a november óta Észak-Amerikában cseperedő nyolchónapos Archie-hoz. Csak néhány nappal a pár nemzetközi sokkot okozó „lemondása” után az ugyancsak laza benyomást keltő hercegné két vancouveri nővédelmi jótékonysági alapítványnál is látogatást tett, egyelőre a brit adófizetők pénzéből szolgálva humanitárius célokat. II. Erzsébet hétfői meglepően személyes és pozitív üzenete óta zárt ajtók mögött folynak az egyeztetések Sussex hercege és hercegnéje jövőjéről a jelenlegi átmeneti időszak után. Egyelőre nincs hír a nagy kérdésekkel kapcsolatban: hogyan valósul meg áhította királyi család presztízsének aláásása nélkül, megtarthatják- e hivatalos címüket és ki állja a tetemes biztonsági költségeket? Az ifjú párnak csalódást okozhatott a legnagyobb kanadai lap, a The Globe and Mail szerkesztőségi cikke, mely szerint nem szabad az országot „átmeneti menedékhelynek” tekinteniük. Mint látogatók szívesen vannak látva, de amíg az udvar vezető személyiségeinek számítanak, nem tarthatnak számot az ottawai kormány támogatására. A monarchia túlélési képességére utal többek között a The Daily Express konzervatív napilap olvasóinak részvételével készült közvélemény-kutatás eredménye. A megkérdezett 18 ezer ember 86 százaléka szerint a királyi család elég erős ahhoz, hogy túlélje a szakadást. A közvélemény úgy gondolja, az udvar „ennél súlyosabb csapásokat is kiállt, az intézmény nagyobb, mint egy pár”. Egyesek úgy gondolják, ha Károly herceg szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz, akár ez lehet a legjobb dolog, ami a monarchiával az elmúlt években történt, mert népszerűbbé tette a Windsorokat. Magánemberekként azonban megviselhette őket a mindannyiuk megkérdezése nélkül tett drámai bejelentés.