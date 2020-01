A Dunából mentettek ki egy nőt Budapesten

Boglacsik Tímea, a kríziskezelő igazgatója számolt be tapasztalatairól.

"Ma felhívott egy vezető óvónő, a kollégái jelezték felé, hogy az egyik általunk elhelyezett anyukát és a korábban ebbe az óvodába járó gyermekeit nyilvános posztban keresi a nagymama" - kezdi bejegyzését a Család.hu-n vezetett blogjában Boglacsik Tímea, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat igazgatója. Az eltűnések esetén természetes, ha egy nagymama keresi a családtagjait, azonban ahogy az írásból kiderül, itt merőben más volt a helyzet: a kríziskezelő a bántalmazó nagymama elől menekítette el anyát és lányát. Boglacsik Tímea hozzáteszi: a családdal korábban is előfordult már, hogy a nagymama Facebookon kezdett keresésbe, akkor a mit sem sejtő felhasználóknak sikerült meggyőzniük az anyukát, hogy lányával együtt visszatérjen. Ez a történet az írás szerint még nem ért véget, tehát nem tudni, hogy a nagymama második próbálkozása sikerre vezet-e, de az igazgató okulásul leírt két másik esetet, amelynek nem lett jó vége. "Az egyik ilyen eset tavalyelőtt jött szembe velem - írja Boglacsik -, amikor egy apuka viszonylag hosszú bejegyzésben kereste eltűnt, nagykorú lányát. Abban megfogalmazta, hogy mennyire szereti őt, mindent megtenne érte, és hogy ne haragudjon a lány, ha valaha megbántotta őt bármivel is. Szívszorító volt. Tényleg. A lányt valaki meglátta, jelezte az apukának, apuka érte ment, hazavitte, majd nem sokkal ezután bántalmazni kezdte. Pontosabban folytatta. Amikor újra el tudott szabadulni a lány, akkor kiderült: korábban is a zsarnok apjától menekült el, nem bírta már elviselni a hosszú évek óta tartó bántalmazást." A másik leírt eset tavalyi. Eszerint egy sajnálatos, tragédiába torkolló eset után az áldozat apja vérbosszút esküdött az általa is ismert elkövető és annak egész családja ellen, ezért őket – az elkövetőt természetesen nem – pár órán belül elhelyezték egy, a bűncselekmény elkövetésének helyszínétől távoli családok átmeneti otthonába. Azonban a vérbosszút esküdött apuka a Facebookon közzétett posztjának köszönhetően néhány órán belül már tudta, hogy hol van a család, és csak a szerencsén múlt, hogy ez az információ még idejében érkezett, és tovább tudták menekíteni az anyukát a gyerekekkel. Boglacsik Tímea azzal zárja írását, hogy mindig fontos segíteni eltűnt gyerekek vagy felnőttek ügyében, hogy mielőbb megkerülhessenek a hazavárt családtagok, azonban - a fenti példákból okulva - sosem árt az óvatosság, vagyis mindenki kellő körültekintéssel és nyitott szemmel járjon.