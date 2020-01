Már több mint 160 ezren hagyták el a Taal-vulkán környékét, sok repülőjáratot töröltek

Ha nem is világos, hogy milyen szabályok szerint, de kedden a gyakorlatban is megkezdődik az amerikai elnök sorsáról döntő szenátusi eljárás.

A szenátorok csütörtök délutáni eskütételével és az impeachmentről szóló dokumentum felolvasásával hivatalosan beindult a Trump elnök hivatalából való eltávolításáról döntő szenátusi eljárás. A száz szenátor közül egyedül az oklahomai Jim Inhofe nem volt jelen - ő egy családtagjának betegsége miatt igazoltan volt távol. Az esküt John Roberts, a legfelső bíróság elnöke celebrálta, aki ezt megelőzően szintén megfogadta, hogy pártatlan marad. Ami az ő szájából hitelesen hangzott, a politikusokéból már kevésbé. A szenátus többségi frakcióvezetője, Mitch McConnell már decemberben kimondta, hogy ő nem pártatlan és végig együtt fog működni a Fehér Házzal. Az elnökjelölti versenyben még érdekelt négy demokrata párti szenátor, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar és Michael Bennet már mind kifejtette, hogy elég bizonyíték van Trump elmozdításához. A másik oldalon a republikánus Lindsay Graham ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy a maga részéről mindent meg fog tenni hogy "mielőbb kimúljon" az impeachment . Ted Cruz - aki pedig a 2016-os előválasztáson durván személyeskedő vitákba keveredett Trumppal - azt mondta, hogy a végén úgyis felmentő ítélet születik. Ebben speciel biztosan téved, a szenátusi eljárás ugyanis nem arról dönt, hogy Trump bűnös vagy ártatlan. A bűnösséget a képviselőház már kimondta, már csak az ítélet van hátra. Trump a harmadik elnök, és összesen is csak a huszadik tisztségviselő, akit az amerikai alkotmány 242 évvel ezelőtti elfogadása óta impeachmenttel sújtottak. A képviselőház két vádpontot hozott fel ellene: külföldi hatalom (Ukrajna) segítségét igényelte az egyik politikai vetélytársa (Joe Biden volt alelnök) hiteltelenítése érdekében, illetve akadályozta a kongresszus munkáját azzal, hogy nem engedte tanúskodni munkatársait és nem járult hozzá semmilyen dokumentum kiadásához. Az elnök az egész eljárást csalásnak és trükknek minősíti. Védelmét a Fehér Ház vezető jogásza, Pat Cipollone és az elnök magánügyvédje, Jay Sekulow irányítja. Hozzájuk csatlakozik többek között a Bill Clinton elleni vizsgálat különleges ügyésze, Kenneth Starr és a talán leghíresebb amerikai védőügyvéd, Alan Dershowitz. Utóbbi a Harvard professzor emeritusa, ám nem erről híres, hanem arról, hogy elérte O. J. Simpson felmentését, jóllehet a sztár futballistából lett filmszínész minden valószínűség szerint megölte volt feleségét és annak barátját. "Impeachment menedzserként" hét demokrata párti képviselő érvel majd Trump elmozdítása mellett . Köztük hosszú ügyészi vagy rendvédelmi tapasztalattal rendelkezők is vannak . Az eljárás során a szenátus heti hat napon át ülésezik majd. Az ülések alatt a szenátorok elzárás terhe mellett nem beszélgethetnek egymással és nem használhatnak telefont vagy számítógépet. A valós munka kedden kezdődik, bár sem az nem világos, meddig tart, sem az, hogy lesznek-e tanúmeghallgatások vagy beengedik-e az újonnan felmerült bizonyítékokat