Impeachment: Trump védői is megszólaltak, a vádlók hivatalosan is felszólították a szenátust az elnök leváltására

A továbbiakban nem vesznek részt a királyi család munkájában, és nem részesülnek a királyi feladatok ellátásáért járó közpénzellátmányban.

Lemondott királyi titulusáról Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő, és a továbbiakban egyikük sem lát el hivatalos feladatokat a brit királyi családban – közölte szombat este a Buckingham-palota. Harryt – a 94. életévében járó II. Erzsébet királynő unokáját, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fiát – és feleségét eddig az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) megszólítás illette meg. Erre a címre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegnő Harry feleségeként tarthatott igényt. A házaspár tíz napja jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és a jövőben idejük egy részét Kanadában töltik. Az udvar szombati bejelentése szerint Harry és Meghan ennek megfelelően a továbbiakban nem részesül a királyi feladatok ellátásáért járó közpénzellátmányban, és miután ezentúl nem számítanak a brit királyi család dolgozó tagjainak, az Ő Királyi Fensége megszólítást sem használják. A Buckingham-palota közleménye nem részletezi ugyanakkor, hogy mindez befolyásolja-e a trónöröklési sorrendet. Harry herceg jelenleg a hatodik helyen áll a trónöröklési sorrendben édesapja, Károly trónörökös, valamint bátyja, Vilmos herceg és Vilmos három gyermeke mögött. Harry és Meghan tavaly májusban született fia, Archie Harrison Mountbatten-Windsor a hetedik a trónutódlási sorban, közvetlenül édesapja után. Az udvar közölte, hogy Harry és Meghan vissza akarja fizetni a windsori kastély közvetlen közelében lévő rezidenciájuk, a Frogmore Cottage renoválására közpénzből fordított 2,4 millió fontot (több mint 940 millió forint). A házaspár gyermekük megszületése előtt költözött a londoni Kensington-palotából a Frogmore Cottage rezidenciára, amelyet azonban meglehetősen leromlott állaga miatt előzőleg jelentős felújítási munkálatokkal kellett lakhatóvá tenni. A renoválás költsége miatt Harryt és feleségét annak idején komoly bírálatok érték. Az udvar szombati közleménye szerint ugyanakkor a Frogmore Cottage a továbbiakban is Harry és Meghan nagy-britanniai rezidenciája lesz. A palota szombat esti közleményéből kiolvasható az is, hogy Harry és Meghan – legalábbis ez idő szerint – megtartotta hercegi címét. A négy bekezdésből álló kommüniké négyszer említi hivatalos hercegi címűkön, Sussex hercegeként és Sussex hercegnőjeként Harryt és Meghant. Harry 2018. május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle amerikai színésznőnek Windsor ősi királyi kastélyában, és II. Erzsébet királynő az esküvő után adományozta a Sussex hercege, illetve hercegnője címet a házaspárnak. A Buckingham-palota szombati közleménye szerint Harry és Meghan a továbbiakban nem képviselheti hivatalosan a királynőt. A kommüniké hangsúlyozza ugyanakkor: mindketten egyértelművé tették, hogy jövőbeni cselekedeteikkel is maradéktalanul érvényesítik az uralkodó által vallott értékeket. A palota közölte, hogy a házaspár biztonsági őrizetének részleteit nem hozza nyilvánosságra. A kommüniké megfogalmazása szerint „vannak jól bejáratott, független eljárások annak megállapítására, hogy szükség van-e közpénzből finanszírozott biztonsági őrizetre”. Harry őrizetét jelenleg a Scotland Yard terrorelhárító ügyosztályának különleges védelmi osztaga látja el, és ennek költségei becslések szerint évente 600 ezer és egymillió font között mozognak. Harry herceg kétszer is frontszolgálatot teljesített Afganisztánban, és bár katonai pályafutását 2015-ben befejezte, a brit hatóságok szerint különösen az afganisztáni bevetések nyomán továbbra is fennáll az a veszély, hogy terroristák célkeresztjébe kerülhet. A Buckingham-palota szombati közleményéhez II. Erzsébet királynő személyes üzenetet is fűzött. Ebben az uralkodó konstruktívnak nevezte az unokája helyzetére kidolgozott megoldást és – a házaspárt, valamint gyermeküket keresztnevükön, titulusok nélkül említve – leszögezi: Harry, Meghan és Archie mindig is az ő családjának szeretett tagja marad. A királynő hangsúlyozza: elismeri azokat a nehézségeket, amelyeket a házaspárnak az esküvő óta eltelt két évben a rájuk irányuló intenzív figyelem okozott, és támogatja azt a kívánságukat, hogy a jövőben függetlenebb életet élhessenek. „Egész családom kívánsága az, hogy a mai megállapodás nyomán hozzákezdhessenek boldog, békés új életük kialakításához” – fogalmaz személyes szombati nyilatkozatában a brit uralkodó. A királynő Harry és felesége múlt szerdai bejelentése nyomán e hét elejére családi „csúcstalálkozót” hívott össze téli rezidenciájára, a kelet-angliai Sandringham kastélyába, és már az e megbeszélésről kiadott nyilatkozatában is leszögezte: ő és családja teljes mértékben támogatja Harry és Meghan szándékát arra, hogy fiatal családként új életet teremtsenek maguknak.