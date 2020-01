Vényválsággal indult az év a patikákban, és még nincs vége

A költségvetésről szóló viták idején különösen kínos látni, ahogy Orbán Viktor téblábol a tanácsüléseken, mert senki nem szívesen áll vele szóba - mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője.

Egy diktatúra európai parlamenti (EP) képviselőjével beszélgetek? Ön azt mondta, a magyar miniszterelnök „meghirdette a diktatúrát” azzal, hogy a kormány felfüggesztette a fogvatartottaknak megítélt kárpótlások kifizetését. Igen, egy diktatúra ellenzékének EP-képviselőjével beszél.



Az diktatúra, ahol az ellenzék hónapok óta győzelmet ünnepel, és a miniszterelnök megbuktatására készül 2022-ben? Vannak diktatúrák, amelyek fenn akarják tartani a demokrácia látszatát. Ez egyébként a gyenge pontjuk is, az orbáni diktatúrát is itt akarjuk elkapni és demokratikus eszközökkel legyőzni. A Magyarországgal szemben folyó uniós eljárás ebben segíthet? Sokak szerint csak a miniszterelnök malmára hajtja a vizet. Minden segít, ami megmutatja, hogy nincs arra út, amerre Orbán megy. Meg kell mutatni a magyar embereknek, hogy az Európai Unió vigyáz rájuk, akár ilyen eljárásokkal is. Azt a pénzt, amit az iskolákra, kórházakra ad, nem lehet Tokaj-Hegyaljára, a Balatonra, az Orbán család gazdagodására költeni. Nagy lépés lenne, ha a kormány szankciókkal nézne szembe Brüsszelben. Hónapok óta tárgyalnak arról, hogy a városok közvetlenül kaphassanak uniós forrást. Milyen eredményeket ért el? Rengeteg konkrét javaslatot tettünk. Az idei év a következő hétéves költségvetés tervezéséről szól, ennyi időnk van az új szabályok felállítására. Bővíteni kell az önkormányzatok által közvetlenül pályázható támogatások körét, valamint azt is el kell érni, hogyha az Orbán-kormányt azzal büntetik, hogy nem férhet hozzá a forrásokhoz, akkor ezek a pénzek más módon érkezzenek meg önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez. Mi kell ahhoz, hogy ebből valóság legyen? Uniós jogszabály és költségvetés. Az új költségvetésről az az Európai Tanács mondja ki a végső szót, amelyben Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is helyet foglal. Ők biztosan megakadályoznák egy ilyen szabály elfogadását. A költségvetéshez valóban egyhangú döntés kell, de például a támogatások lehívásának szabályaihoz már elég a minősített többség is. Ez pedig meglesz nélkülük.



Ön szerint legitim érvelés az, hogy ha Budapest jobb helyzetben van, akkor az uniós pénzek menjenek inkább Borsodba vagy Szabolcsba? Sokfajta támogatás van. A pénzek jelentős részét természetesen a legszegényebb térségek felzárkóztatására kell költeni. De a Népszava által közölt kormányzati anyag nem ezt tartalmazza. Kimaradt belőle például Nógrád megye, de Tokaj-Hegyalja rengeteg pénzt kapna. Budapestnek ráadásul ezzel párhuzamos rengeteg innovációs forrásra lenne szüksége. A kiszivárgott tervek egyik szempontnak sem felelnek meg. Csak a lopásról szólnak. Minden magyar EP-képviselő, így a fideszesek is megszavazták, hogy az Európai Parlament határozottabb zöld-politikát várjon el az Európai Bizottságtól. Konkrét ügyek mentén mégis együtt lehet működni a kormánypártokkal? Nagyon skizofrén helyzetben lehetnek a Fidesz EP-képviselői. Eddig itthon mondtak valamit magyarul, kint pedig teljesen mást angolul, például olyat, hogy a Parlament vezetői között legyenek az LMBTQ-közösség tagjai, legyenek kisebbségi munkatársak is. Sokszor így is szavaztak. De az elmúlt két hónapban megváltozott a hozzáállásuk: a pávatáncnak vége, látom az eltávolodásukat az európai középtől, a radikalizálódást. Szerintem érzik, hogy ki fogják őket tenni az Európai Néppártból (EPP). Beszélnek egymással a Fidesz EP-képviselői és önök, ellenzékiek? A jólneveltség szabályait természetesen betartjuk mi is, ők is. Tehát érdemben nem? Nem. A lengyelek is egész jól elvannak egy kicsi, periferikus frakcióban. Akkora tragédia lesz, ha kizárják a Fideszt az EPP-ből? Az euroszkeptikus pártokat tömörítő frakcióknak nincs hatásuk az európai politika alakítására. Most, a költségvetés elfogadása idején különösen kínos látni, ahogy Orbán Viktor téblábol a tanácsüléseken, mert senki sem áll vele szívesen szóba. Nincs jó informális kapcsolata az európai vezetőkkel, ez pedig milliárdokban mérhető kárt jelent az országnak. De Orbán Viktort mintha már nem is érdekelné a kormányzás. A szájára sem vesz ilyen dolgokat mostanában. Pedig két ügyről sokat beszél: a túlzsúfolt börtönök miatt és a szegregált oktatás következtében megítélt kártérítésekről. Ugye ön sem gondolja komolyan, hogy ez kormányzás? Ez egy gyűlölettel teli hatalmi politizálás része. Kilépünk az Emberi Jogok Európai Bíróságából? Orbánnal és a Fidesszel kapcsolatban ma már semmit nem merek feketén-fehéren kijelenteni. Pár éve még azt mondtam, nincs az az őrült, aki ki akarna lépni a legnagyobb európai politikai családból. Most pedig azt látjuk, nem csak ez következik be hamarosan, hanem, hogy minden nyilatkozatával egyre jobban távolodik magától az Európai Uniótól is. Nekünk ezt kell megakadályozni. Ellenzéki pozícióból hogyan? Szerintem az elmúlt fél évben sokat tettünk azért, hogy megmutassuk: létezik életképes ellenzék Magyarországon, van a kormánynak alternatívája.

Le tudják váltani Orbán Viktort két év múlva? Hiszem, hogy igen. Az ellenzéki pártok megértették, hogy a Fidesz választási rendszerében nincs más út, mint a teljes együttműködés. Ami persze ellentmond a versengő többpártrendszer alapvetésének. De ha ezt a csapdát készítette elő nekünk Orbán, akkor nincs más lehetőség. Egy közös lista kell egy miniszterelnök-jelölttel? Nincs más út. A koordinált indulás 2018-ban kudarcot vallott, a teljes együttműködés októberben sikerre vitte az ellenzéket. Előválasztással kell megtalálni a közös miniszterelnök-jelöltet? Ezt nem tudom. Ha valaki korábban azt mondja, hogy éppen egy helyhatósági választáson kell megvalósítani a teljes együttműködést, azt mondom rá, ez agyrém, hiszen több száz megállapodás kell hozzá. Ehhez képest öt-hat helyen volt csak vita, vagy botrány, ez szerintem hihetetlen teljesítmény volt. 2022-ben 106 egyéni körzetben megállapodni egyszerűbb lesz, még ha a tét hatalmas is. A 2022-es választási együttműködési tárgyalásokban részt vesz majd? Szerintem nem, mert ennek bejáratott módja van már nálunk, a Demokratikus Koalíció elnöksége irányítja majd ezeket az egyeztetéseket. A kampányban természetesen részt fogok venni. Ha már kampány: az Európai Egyesült Államok volt a szlogenjük tavaly májusban. Egyelőre nem sok szó esik róla. Én másként látom. Konzervatív, liberális és szociáldemokrata képviselők is egyetértenek abban, hogy európai adórendszer kell, közösen tudjuk csak megoldani a szociális és környezeti problémákat. Bérszínvonalat csak akkor tudunk emelni, ha megszűnik az egészségtelen bérverseny. Ezt csak egységesen lehet kezelni. Közös európai védelemre van szükség – ez már szinte közhely - , mert enélkül csak elszenvedjük a globális konfliktusokat, anélkül, hogy bele tudnánk szólni a megoldásukba. Akkor nevezzük nevén a gyereket: ez az Európai Egyesült Államok. Nem említette a migrációs válságot, pedig ez is valós probléma – ennyiben adjunk igazat Orbán Viktornak. Csak ennyiben. Meg a határvédelem fontosságában. Ebben már nem. Szerintem ugyanis közös határvédelem, közös menekültügyi rendszer kell. Ő ezeket akadályozza. Aki jogosult menedéket kérni, az kapja meg. Aki nem, annak nincs joga Európában maradni ezen a címen. Orbán Viktor retorikája aljas, rasszista hangulatkeltés, ami nagyon sokat tett az ellen, hogy mi magyarok egy nyitott, befogadó, egymásra odafigyelő társadalom legyünk. Ezt a bizalmat nagyon nehéz lesz majd újraépíteni, ez Orbán Viktor legnagyobb történelmi bűne. Nincs olyan politikai erő sem Magyarországon, sem Európában, amely az „illegális migrációt támogatná” - ahogy ő szokta mondani, ez egyszerűen hazugság. A Momentum és a Demokratikus Koalíció lehet a mostani ellenzéki térfél két vezető pártja 2022-re – jósolják sokan. Így fordulnak rá a választásra? Én a DK tagja vagyok, mi minden választáson erősödünk. A többi párt végezze el a saját házi feladatát és nem lesz gond a kormányváltással. Az MSZP és a DK viszont a jelek szerint csak egymás kárára tud erősödni – most önök a szocialistákéra. Politikai verseny folyik, de a legfontosabb feladat minden ellenzéki szavazót meggyőzni, hogy menjen el szavazni. Mert a legfontosabb, hogy 2022-ben le kell váltanunk az Orbán-rendszert. De Orbán Viktor legalább egy dolgot megtanított nekünk. Nocsak. Mit? A koalíciós kormányzás fontosságát. Nem szabad megengedni, hogy egy olyan monolit kormányzati rendszer alakuljon ki még egyszer Magyarországon, mint 2010 óta Orbán Viktoré. Ha valamire az elmúlt tíz év év rá kellett, hogy döbbentsen mindenkit: nincs semmi baj a politikai pártok közötti vitákkal. A koalíciós kormányzás éppen erre jó. A vita ne legyen a teszetoszaság, a viszály szinonimája. Ki adja a közös miniszterelnök-jelöltjét ennek a leendő koalíciós kormánynak? Akiben a pártok megállapodnak. Ön, vagy Karácsony Gergely? Vagy valaki más.