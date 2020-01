Sok ezren követeltek választójogot Hongkongban, aztán a rendőrség szétverte a tüntetést

Követelik továbbá a brutális rendőri túlkapások kivizsgálását, a mintegy 7000 eddig letartóztatott tüntető szabadon bocsátását és a Pekinghez lojális kormányzó lemondását.

Összecsapásokba torkollott az általános választójog bevezetéséért rendezett vasárnapi megmozdulás Hongkongban, a rendőrség könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán. A rendőrség eleve rendkívül szigorú feltételekhez kötötte a demonstráció engedélyét, majd - mint a Reuters beszámol róla - amikor a tüntetők elárasztották a város város üzleti negyedének utcáit, a rendőrök azonnal fel is léptek a menet résztvevőivel szemben. A feloszlatott vonulás előtt a résztvevők - békés demonstrálók, köztük családok is - egy parkban aktivisták beszédeit hallgatták.