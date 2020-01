Drónok támadtak egy orosz katonai bázisra Szíriában

Hónapokig tárgyaltak a lehetőségeikről, egy csomó ajtó automatikusan bezárult előttük.

Harry herceg szerint neki és feleségének, Meghan hercegnőnek az elmúlt évek kihívásai után nem maradt már választásuk, csak az, hogy mindketten visszalépjenek a brit királyi családban betöltött hivatalos szerepüktől - írja az MTI. Harry vasárnap esti beszédében nem titkolta, hogy a történtekért a sajtót is felelőssé teszi. Az udvar a hétvégén jelentette be, hogy Harry és Meghan gyakorlatilag kivonul a királyi családból, legalábbis a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, közpénzellátmányban ezentúl nem részesülnek és Harry nagymamáját, II. Erzsébet királynőt sem képviselhetik hivatalos fórumokon. A házaspár emellett a jövőben - várhatóan tavasztól - nem használja az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) titulust sem, amelyre Harry az uralkodó egyenes ági leszármazottjaként, Meghan hercegnő pedig Harry feleségeként tarthatott igényt. Mindezek közvetlen előzményeként a házaspár január második hetében teljesen váratlanul bejelentette, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és a jövőben ideje egy részét Kanadában tölti. A világszerte hatalmas feltűnést keltő fejleményről Harry az általa alapított, elsősorban a HIV-fertőzött afrikai gyermekek megsegítésére létrehozott Sentebale jótékonysági alapítvány vasárnap esti londoni rendezvényén beszélt először személyesen nyilvánosan. Azt mondta: nagyon elszomorítja, hogy a helyzet idáig fajult, és nem könnyű szívvel hozta meg azt a döntést, hogy visszalép hivatalos funkcióitól. Kijelentette ugyanakkor: a döntés sokévnyi kihívás után, hónapokig tartó tárgyalássorozat eredményeként született meg, miután nem maradt más reális választási lehetőség. Hozzátette: Meghannal együtt azt remélték, hogy a továbbiakban is szolgálhatják a királynőt, a Nemzetközösséget és a fegyveres erők azon szervezeteit, amelyekhez ő kötődik, de mindezt közpénzek igénybevétele nélkül szerették volna tenni. "Sajnos azonban ez nem bizonyult lehetségesnek" - mondta Harry herceg. Nem tért ki részletesen arra, hogy ez így miért nem volt megoldható, kijelentette azonban, hogy elfogadta a helyzetet, és reméli, hogy döntésével békésebb életet tud teremteni a családjának. Azt mondta, hogy amikor édesanyja, Diana hercegnő 23 éve meghalt, sokan a segítségére siettek és igyekeztek óvni őt, "ám a média erőteljes hatalom", és ő csak remélni tudja, hogy az egymásnak nyújtott kollektív támogatás még ennél is erősebbnek bizonyul. Harry herceg régóta nem titkolt, mély ellenszenvet táplál a sajtóval szemben. Őt és a brit királyi családot ugyanis a mai napig kísérti a Diana hercegnőt szó szerint élete utolsó pillanatáig üldöző fotóshad emléke. Harry édesanyja 1997-ben, egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét. Gépkocsiját végzetes útján is többtucatnyi fotós üldözte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló hercegnőről is közeli felvételeket készítettek. Harry tavaly októberben - miután több lap ellen is jogi eljárást kezdeményezett magánélete védelme érdekében - hosszú és rendkívül éles hangvételű közleményt adott ki, amely szerint a sajtó ugyanúgy bánik vele és feleségével, mint egykor Dianával. "Leginkább attól félek, hogy a történelem megismétli önmagát. Elvesztettem édesanyámat, és most azt kell látnom, hogy feleségem is ugyanezen befolyásos erők áldozatává válik" - fogalmazott őszi közleményében a herceg.