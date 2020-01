Vádat emeltek a metróvezető és a forgalomirányító ellen a 3 évvel ezelőtti baleset miatt

Nem győzzük kapkodni a fejünket.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő nyomozásának köszönhetően újabb hírek érkeztek az Orbán-család hatvanpusztai birtokán épülő portáról

Az új hír az, hogy a porta nem porta, hanem majorság.

Óriási a különbség a kormányhivatal két különböző osztálya által kiadott két tájékoztatás között, már ami a becslésre ezer négyzetméter körüli, részben föld alatti építményt illeti. Hadházy mindezt most is Facebook-bejegyzésben tudatta a nagyérdeművel, posztjában azt is fejtegeti, mit jelent a majorság: "mezőgazdasági gazdálkodási központ, egy nagyobb gazdaság, mezőgazdasági üzem, rendszerint a településen kívül, a hozzá tartozó földekkel, ahol gazdasági épületek (istállók, magtárak) és más építmények, esetleg lakóházak vannak".

A független képviselő a definíció szerinti "hozzátartozó földek" miatt kitért arra is, hogy az épületegyüttes körüli 10 ezer hektár (közte a Hatvanpusztát körülvevő földek) nem az Orbán-, hanem nagyobbrészt a Mészáros-családé.

A hatvanpusztai birtok esetében eleve igencsak összefolyt, hogy mi Orbán Viktoré, mi a családjáé és mi Mészáros Lőrincé. A területet az elmúlt években papíron Mészáros Lőrinc bérelte Orbán apja, Orbán Győző cégétől. De ott tartották Orbán Viktor kutyáját és több beszámoló szólt arról, hogy a birtokot a miniszterelnök és családja használja. A telket birtokló céget, a CZG Kft-t tavaly végelszámolással megszüntették. Hadházy szerint "az ingatlan előbb kikerült belőle: Orbán Győző lényegében megvette saját magától. Ezek után kezdődött a nagy építkezés".