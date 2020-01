Felfüggesztettre és közérdekű munkára ítélték az idős nőt láncon, pincében tartó párt

A rendőrök persze bulizó civileknek tűntek, a díler pedig kipakolta előttük teljes készletét.

Vádiratot nyújtott be a Fejér Megyei Főügyészség azzal a bűnügyi felügyelet alatt álló, spanyol állampolgárságú nővel szemben, aki tavaly július 30-án, egy Fejér megyei fesztiválon nyomozóknak ajánlott kábítószereket - derül ki a hatóság közleményéből . Az Ozorán történt esetről korábban a Népszava is beszámolt: a nő odalépett a fesztivál területén szolgálatot teljesítő, civil ruhás rendőrökhöz, és angolul megkérdezte tőlük, hogy érdekli-e őket valamilyen kábítószer. Az egyik rendőrnek különböző tablettákat –elmondása szerint jó minőségű, belga és holland drogokat –mutatott, és ismertette az árakat is. Az eddig fedésben maradó rendőrök ekkor akcióba léptek: elfogták a nőt, majd a ruházat- és csomagátvizsgálás után lefoglalták a nála talált tablettákat, folyadékokat, valamint 185 eurót és 17.000 forint készpénzt is.