Győrben sem vitázott a fideszes jelölt

Az M1 munkatársa előbb beugratni próbálta a főpolgármestert.

Nagy csikordulással váltott irányt hétfőn a közmédia gépezete – legalábbis erre utal, hogy hétfőn beszélgetni hívták Karácsony Gergelyt az M1 műsorába. A főpolgármester éppen új BKV-buszokat adott át egy sajtótájékoztatón, mikor a köztévé riportere alig leplezett beugratós kérdést tett fel neki. Az M1 tudósítója arról faggatta Karácsonyt, fenntartja-e a Mozgó Világ folyóiratnak korábban tett kijelentését, miszerint a főpolgármesterré történt választása óta nem kereste őt a közmédia. A főpolgármester nem tudott róla, hogy hívták volna, hozzá és sajtós munkatársaihoz sem jutott el ilyen megkeresés. „Remélem, hogy csak egy félreértés áldozatai vagyunk mindannyian” – jegyezte meg.

Keresték, de nem találták

A riporter erre gyorsan rámutatott, hogy Karácsony Gergely hogy november elején az M5 kulturális csatorna „Ez itt a kérdés” című műsorában nyilatkozott. Karácsony elismerte, hogy a kérdezőnek igaza van: valóban nyilatkozott egy fotókiállítás kapcsán, de – mint mondta – nem gondolja azt, hogy „ez kielégítené azt a jogos igényét a budapestieknek, hogy egy frissen megválasztott főpolgármester adott esetben elmondhassa a véleményét a budapesti ügyekről, és nem csak egy nagyon fontos, de szerény nézettségű kulturális csatornán”.

Ennél is lazábban pattant le a főpolgármesterről a riporteri közbevetés, hogy a csatorna kereste őt stúdióvendégnek – Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy nem találták meg.

A pengeváltásnak ugyanakkor megvolt az a haszna, hogy a köztévés riporter élő adásban hívta meg Karácsonyt az M1 kedd esti műsorába, amit a városvezető el is fogadott, jelezve, hogy lemondja a kedd estére már betervezett programot.

Környezetbarát típus váltja a pöfögő Ikarusokat Dél-Pesten

A főpolgármester annak apropóján tartott beszédet, hogy összesen negyven új generációs, környezetbarát Mercedes Conecto Next Generation-típusú busz érkezik a BKV-hoz, amik a legkorszerűbb EURO 6-os motorral és klímaberendezéssel vannak ellátva. Karácsony hétfőn tizenhat ilyen új buszt adott át Bolla Tiborral, a BKV vezérével – a most leszállított típusok az MTI beszámolója szerint húsz, illetve huszonkét éves Ikarus buszokat váltanak fel, és Dél-Pesten állnak majd forgalomba. A főpolgármester az eseményen azt is hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése „fontosabb ügy annál, hogy a politika azt meg tudja akasztani”, ezért mindenképpen szeretnék tovább vinni az előző városvezetés által az ügyben hozott döntéseket

„Értelmezhező” béremeléssel számol a BKV

Karácsony Gergely a BKV-dolgozók béremelésére vonatkozó kérdésekre is válaszolt: mint mondta, a bértárgyalások folyamatban vannak, a városvezetés „egy értelmezhető” béremelési csomagot tervez a költségvetésbe, ugyanakkor a fővárosi cégek önállóan folytatják a tárgyalásokat. A főpolgármester megjegyezte, biztos benne, hogy meg tudnak majd állapodni a szakszervezetekkel a bérkövetelésekről.