Echo TV-ről kitiltott szereplők tűnnek fel a Petőfi Irodalmi Múzeum új műsorfolyamában

Az Art of Banksy című tárlat február elsején nyílik a Tesla Loftban.

Egy hosszabb világkörüli út után a magyar fővárosban is látható lesz a Banksy művészetét bemutató utazó kiállítás, amely átfogó képet nyújt a rejtőzködő street art alkotó világáról - olvasható a Godot Kortárs Művészeti Intézet tájékoztatójában az MTI szerint. "Az Art of Banksy kiállítás behozza nekünk a világ különböző pontjain, mállott vakolaton, üres téglafalon vagy egy sivár felüljárón megjelent műveket a kiállítótérbe és újragondolva mutatja be az ismeretlen zseni alkotásait, hogy a művek esszenciális üzenetét festmények, fotók, printek formájában egy izgalmas kiállítási élménybe sűrítve közvetítse" - idézi a tájékoztató Sáfár Zoltánt, a Godot Kortárs Művészeti Intézet alapító-tulajdonosát.